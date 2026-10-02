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De la Fuente: "El recibimiento en el aeropuerto ha sido una auténtica locura"

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Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, agradeció este viernes la acogida brindada por los aficionados asturianos a la selección a su llegada para el partido del sábado ante la República Checa y calificó de "auténtica locura" la bienvenida en el aeropuerto de la región.

"Estamos felices de estar en Asturias (...) El recibimiento que siempre he tenido en otras categorías es fantástico, pero hoy especialmente, en el aeropuerto ha sido una auténtica locura de la gente. No habíamos visto tantos niños celebrando la llegada de la selección", valoró De la Fuente.

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El técnico compareció en rueda de prensa junto con el defensa Marc Cucurella en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, donde este sábado se disputa el enfrentamiento ante los checos correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

También destacó el hecho de que las entradas del encuentro se agotaran en apenas una hora, lo que, a su juicio, "denota el interés del aficionado asturiano por la selección y provincias limítrofes".

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"Es muy bonito recorrer España y ver como nos tratan y acoge la afición en cualquier lugar donde vamos. Así que muchas gracias, Asturias, y mañana esperamos dar un espectáculo bonito a la altura de la expectación que se ha generado", aseveró el técnico riojano.

Se le preguntó por el hecho de que no hubiera ningún asturiano en la Roja, a lo que De la Fuente respondió que "desgraciadamente no hay de todas las comunidades autónomas, pero recalcó que "lo más importante no es la procedencia de los jugadores, sino que son de la selección".

También se le planteó en la misma cuestión si vería justo que se le concediera a la selección el Premio Princesa de Asturias de los Deportes después de conquistar su segundo Mundial, si bien De la Fuente no hizo ningún comentario. EFE

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