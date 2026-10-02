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Castilla-La Mancha eleva a nivel 1 el Meteocam por las riadas en Madrigueras (Albacete)

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Toledo, 2 oct (EFE).- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha elevado a Fase de Emergencia (Situación Operativa 1) el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en la provincia de Albacete tras las riadas en Madrigueras (Albacete).

Según ha informado el 112 a través de redes sociales, la escalada del Plan responde a la activación de recursos adscritos al plan que colaboren en labores de recuperación en la localidad de Madrigueras, donde se han registrado decenas de incidencias durante la tarde-noche de este viernes.

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Los servicios de emergencias han recibido decenas de llamadas por inundaciones en casas, sótanos, garajes o locales y la Junta ha enviado un ES-Alert a las 19:36 horas en la comarca de La Manchuela albaceteña y parte de la Manchuela conquense en el que se recomienda evitar desplazamientos.

En declaraciones a EFE, la concejala de Madrigueras María Victoria Leal Utiel ha informado de que las inundaciones han comenzado a las 18:00 horas, cuando ha empezado a caer una tormenta. "Ha llovido muchísimo, se ha inundado todo el pueblo", señala.

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La concejala apunta a que todo el pueblo está anegado con "medio metro de agua", que ha arrastrado coches y hay personas atrapadas en instalaciones.

La dirección del Meteocam ha decidido subir este aviso a nivel 1 en Albacete a las 22:15 horas de este viernes, ampliando así la activación de este Plan que está activo en toda la región en nivel 0.

En total, desde la activación del plan, Albacete ha registrado 170 de las 276 incidencias producidas hasta el momento en la comunidad autónoma.

Para las próximas horas, hasta estos momentos, siguen activos avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la región. EFE

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