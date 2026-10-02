Alexander Sekulic: "No fue fácil jugar este partido"

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Estambul (Turquía), 2 oct (EFE).- El entrenador del Barça, Alexander Sekulic, ha afirmado, tras la victoria de su equipo a domicilio ante el Besiktas turco (82-95), que, contrariamente a lo que indica el marcador, el partido "no fue fácil" y requirió de una gran exigencia por parte del conjunto azulgrana.

Aunque el Barça juega el domingo a las 19:00 horas en Murcia y gozará de menos de veinticuatro horas de preparación del encuentro, el técnico esloveno prefiere centrarse en el presente, evitar pensar "en el futuro" y "disfrutar esta victoria", ya que nunca da "nada por hecho" antes de un partido.

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Asimismo, ha elogiado el buen juego y la predisposición de sus jugadores durante los cuarenta minutos, recalcando la dificultad del duelo a pesar de que el Besiktas no haya ofrecido su mejor versión sobre la pista, con menos de un 25% de acierto en triples y un 50% en tiros de dos, unos números muy lejos de lo que es habitual. EFE

pbl/apa