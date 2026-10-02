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92-105. El Valencia despierta a tiempo y desactiva al ASVEL con una notable defensa

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Nacho Herrero

Redacción deportes, 2 oct (EFE).- La notable mejoría defensiva del Valencia Basket en la segunda parte permitió al equipo de Xavi Albert recuperarse de su mal arranque en la cancha del ASVEL Villeurbanne, en la que llegó a perder por 18 puntos y en la que la aparición en ataque de Nikola Mirotic y Kam Taylor le permitió sumar su tercer triunfo en otras tantas jornadas de la Euroliga.

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Después de haber recibido 60 puntos en los primeros 17 minutos del encuentro, fruto de la inspiración de los locales pero también de permisividad, el Valencia recibió solo 32 en los siguientes 23 minutos, una mejoría sobre la que construyó una victoria que le mantiene invicto.

Tras el tanteo inicial entre ambos equipos, la aparición en la pista de un certero Patty Mills le dio al ASVEL el dominio del juego, del marcador y las sensaciones. Con diecisiete puntos iniciales sin fallo, el australiano insufló confianza en las filas francesas y dejó sin respuesta al Valencia.

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La presencia de Hugo Besson obligó al conjunto 'taronja' a tener un segundo punto de atención y su permisiva defensa permitió al ASVEL disparar su renta (46-28, m.13). El Valencia no logró evitar que su rival anotara 9 de sus primeros 13 triples ni cerró los pocos rebotes en su canasta, en la que el equipo francés se hizo con cuatro de los primeros siete rechace.

Los triples de Josep Puerto y de Nikola Mirotic sostuvieron a duras penas al Valencia, pero el equipo de Xavi Albert fue incapaz de frenar el torrente ofensivo de los locales y sus brillantes porcentajes de tiro. En parte, porque no pudo realizar una defensa de contacto y porque apenas gastó siete faltas en los primeros 17 minutos pese a que había recibido 60 puntos (60-42, m.17).

Pero el ASVEL se relajó al ver su renta acercarse a los veinte puntos antes de llegar al vestuario y el Valencia, con Armori Brooks y TJ Shorts más incisivos, exprimió los últimos dos minutos para reducir la notablemente y reducir el merecido premio del equipo de Villeurbanne (61-50, m.20).

Tras el descanso, el Valencia regresó a la pista con una versión mucho más agresiva en defensa y esa mejoría y el despertar anotador de Kam Taylor le permitió reducir a cuatro puntos su desventaja en apenas tres minutos y obligar a Tony Parker a pedir un tiempo muerto.

Noqueado, el ASVEL no supo reaccionar, ni con el regreso de Mills a la pista y una canasta de Mirotic acabó por ponerle por delante (64-65, m.24). Fue ahí cuando el conjunto francés logró conectarse y el choque volvió al intercambio de canastas inicial a la espera de un factor que volviera a desequilibrar el choque.

La notable defensa del Valencia mantuvo maniatado al ASVEL, excepto a Mills pero los puntos del australiano no bastaban para compensar los que sumaba un brillante Mirotic. Además, el buen trabajo visitante en el rebote en las dos canastas, con un destacado Neal Sako, le permitió controlar el ritmo.

Un triple de Dylan Osetkowski elevó la renta valenciana a seis puntos a falta de menos de tres minutos. Hugo Besson trató de rescatar a su equipo pero cinco puntos seguidos de Taylor tumbaron al equipo francés para mantener invicto al Valencia.

Ficha técnica:

92.- ASVEL Villeurbanne (33+28+16+15): Waters (9), Cale (5), Gach (-), Crowder (10), Bolomboy (6) -cinco titular- Fodzo Dada (5), Mills (26), Massa (-), Lighty (-), Besson (19), Pons (3) y Sestina (9).

105.- Valencia Basket (21+29+26+29): TJ Shorts (17), Saint-Supéry (-), Taylor (14), Mirotic (22), Reuvers (13) -cinco titular- Moore (7), Brooks (5), Corbalán (-), Puerto (9), Osetkowski (9), Sako (5) y Rivero (4)

Árbitros: Latisevs (LAT), Radojkovic (CRO) y Gracin (CRO). Eliminaron por faltas personales al local Sestina (m.40).

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el LDLC Arena de Lyon (Francia) ante 8.125 espectadores. EFE

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