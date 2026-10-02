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35–33. El Caserío Ciudad Real logra un triunfo con pedigrí contra Ademar León

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Ciudad Real, 2 oct (EFE).- El BM Caserío Ciudad Real ha conseguido un triunfo con pedigrí al derrotar a uno de los clásicos de la liga Asobal, Abanca Ademar León, por 35-33, con lo que los locales siguen invictos tras empatar en casa del Villa de Aranda y empatar en el Quijote Arena contra el Eón Alicante.

Y es que, desde el inicio, ha sido mucho mejor el Caserío de Ciudad Real con una solvente defensa 6-0 y con un espectacular Santi Giovagnola, que con 8 paradas ha cercenado el ataque ademarista.

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Una vez asentado el entramado defensivo Caserío fluía en ataque, aunque Ademar León se mantenía en el partido debido a las perdidas locales y al ataque brillante de Gonzalo Pérez Arce y Juan Castro.

Esta igualdad permaneció hasta que a partir del minuto 10 el Caserío arrancó un parcial de 7-0 para dejar un 11-5 en el luminoso en el 16 de.

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Como la defensa del Caserío seguía parando al ataque ademarista y Giovagnola seguía también parado, Caserío se fue a 7 goles de diferencia (17-10) en el minuto 25, que Pérez Arce y Castro dejaron en 6 con un parcial 2-3, con lo que al descanso el partido llegó con un 19-13 favorable al Caserío.

La segunda parte se iniciaba igual que concluía la primera, con dominio del equipo local, que puso un parcial 4-2 en el minuto 33 para el 23-15.

Pero a partir de este tiempo el conjunto ademarista, tras un tiempo muerto, se puso a defender, dando un paso hacia adelante en su 6-0, ahora era más consistente, creando infinidad de problemas en el ataque del Caserío, que desperdicio hasta cinco ataques consecutivos, con los que los leoneses fueron acortando la distancia en el electrónico.

En el minuto 56 el Ademar León se puso a 3 goles (33-30). Prevalecía el buen trabajo defensivo y en ataque además de Pérez Arce, aparecían Patryk Wasiak, Lindqvist, Miñanbres, Casquerio y Benítez, que pusieron la distancia a uno (34-33) a falta de 20 segundos para el final del partido.

Y tras un tiempo muerto de Santi Urdiales, fue Sergio López el que puso el definitivo 35-33, con lo que BM Caserío logró dos puntos importantes ante uno de los históricos, Ademar León.

- Ficha técnica:

35 - Caserío (19+16): Santi Giovagnola (P) (1), Sergi Mach (4), Jorge Maqueda (5), Nacho Plaza (4), Sergio López (2), Aitor Albizu (2) y David Cadarso (5, 2p). Siete inicial. También jugaron, Juan Bar (PS), Thorgigils Jon Svoelu (2), Adri Omeragic (-), Alonso Moreno (2), Pedro Sosa (1), Javier Domingo (3), Hugo Poladura (2), Sergio Casares (1) y Juan Gull (1).

33 - Abanca Ademar León (13+20): Álvaro Pérez (P), Oscar Lindqvist (3), Adrian Casqueiro (3), Patryk Wasiak (5), Gonzalo Pérez Arce (9, 5p), Juan Castro (4), y Rodrigo Benítez (2). Siete inicial. También jugaron, Iván Hernández y Marcos García (PS), Javier Miñambres (4), Rubén Rozada (-), Álvaro Zapico (-), Oscar Diez (-), Raúl Llamazares (-), Alex Lodos (1) y Alberto Martin (2).

Parciales cada cinco minutos: 3-3, 5-5, 9-5, 13-7, 17-10, 19-13 (primera parte); 23-15, 25-19, 27-22, 30-25, 33-29 y 35-33 (final del partido).

Árbitros: Los cántabros Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda. Excluyeron por el BM Caserío a Aitor Albizu y Jorge Maqueda, y por el BM Ademar León a Álex Lodos. Expulsaron con roja directa a los locales Nacho Plaza en el minuto 46:02 y a Jorge Maqueda en el 59:29 y al visitante Juan Castro, en el 40:27.

Incidencias: Cuarto partido de Liga Asobal, disputado en el Pabellón del Quijote Arena de Ciudad Real, al que han asistido 3.577 espectadores. EFE

an/sab

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