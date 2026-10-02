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1-3. André Silva lidera la remontada del Oporto al Dépor en la segunda parte

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A Coruña, 2 oct (EFE).- El Deportivo perdió este viernes ante el Oporto (1-3) en el partido amistoso que ambos disputaron en Riazor, donde el campeón portugués remontó el tempranero tanto del danés Asp Jensen en la última media hora del encuentro.

Mermado por las bajas de Aubameyang y Zakaria, Antonio Hidalgo dio la titularidad al joven Kevin Sánchez en punta. No obstante, fue el danés Asp Jensen, uno de los refuerzos veraniegos del conjunto blanquiazul, el que abrió el marcador en el minuto 3.

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A ambos equipos le faltaban muchos de sus titulares, y eso se notó en el ritmo del juego. No fue hasta la segunda parte cuando el Porto despertó, especialmente por la entrada de André Silva. El español Borja Sainz igualó después de una gran jugada del brasileño Pepé, y tres minutos después, en el 63, André Silva culminó la remontada. En el minuto 90, el exfutbolista del Elche cerró la victoria portuguesa con una espectacular volea.

Ficha técnica:

1 - Deportivo: Leo Román (Álvaro Ferllo, min.46); Miguel Loureiro, Arnau Comas, Dani Barcia (Ximo Navarro, min.60), Quagliata (Angeliño, min.60); Diego Villares (Álvaro Fraga, min.82), Mario Soriano (Yayo, min.71); Mella (Adama Traoré, min.60), Yeremay, Asp Jensen (Iker Gil, min.82); Kevin Sánchez (Noé Carrillo, min.60).

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​3 - Oporto: Claudio; Alberto Costa (Yoan Pereira, min.60), Smalling (Antonio, min.60), Moura, Souza (Verón, min.80); T. Silva (Teixeira, min.46), Varela (Kaué, min.60), Pepé; Gomes (Gabriel Mec, min.46), Borja Sainz (Ferreira, min.80), Samu Omorodion (André Silva, min.46).

Goles: 1-0, min.3: Asp Jensen. 1-1, min.60: Borja Sainz. 1-2, min.63: André Silva. 1-3, min.90: André Silva.

Árbitro: Javier Alberola (comité castellano-manchego). Amonestó a Villares (min.56) por parte del Deportivo, y a Kaué (min.66) y André Silva (min.71) por parte del Oporto.

Incidencias. Encuentro amistoso disputado en el estadio municipal de Riazor ante unos 10.000 espectadores. EFE

dmg/apa

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