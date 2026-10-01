Terzic dispone de toda la plantilla, salvo los internacionales, para el test de Anoeta

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Bilbao, 1 oct (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, tiene disponible a toda la plantilla, salvo los cinco internacionales, para el partido en el que estará en juego la Euskal Herria Txapela y que le enfrentará este viernes a la Real Sociedad en Anoeta (19:00 horas).

Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, concentrados con España; Alex Padilla, con México; y Álvaro Djaló, que aún no se ha incorporado después de jugar y marcar un gol con Guinea-Bissau, son las únicas bajas del conjunto bilbaíno para este derbi vasco.

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Con Dani Vivian ya recuperado de la lesión que le ha impedido estrenarse esta temporada y Gorka Guruzeta trabajando con aparente normalidad junto al grupo después de perderse los dos últimos encuentros, el técnico alemán tiene a su disposición a los veinte futbolistas de la primera plantilla que no han participado en esta ventana FIFA.

Las ausencias de Simón y Padilla obligarán a Terzic a desplazar a los dos guardametas del Bilbao Athletic, Mikel Santos, con rol de tercer portero del primer equipo, y su suplente en el filial, Simón García.

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El resto de canteranos que han trabajado en las últimas sesiones con la primera plantilla han regresado a la disciplina del Bilbao Athletic para preparar el encuentro del domingo en Lezama frente al Extremadura.

Todo apunta a que el técnico alemán aprovechará el test de Anoeta para dar minutos a futbolistas con poco rodaje hasta ahora, como Hugo Rincón, Maroan o Nico Serrano; a otros recién recuperados de sus lesiones, como Canales, Guruzeta o Vivian; y a jugadores como Rego o Prados, que aún no han jugado ningún minuto esta temporada. EFE

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ibn/jas/ism