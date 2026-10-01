Temas del día de EFE España del jueves 1 de octubre de 2026 (13:30 horas)

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CRISIS VIVIENDA

- Podemos votará a favor de los dos decretos de vivienda como pide Sindicato de Inquilinas

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- La acampada de Sol vive su quinta noche en auge y apunta hacia una huelga general

(Texto enviado a las 2:53; 788 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Ayuso pide a los tribunales que ordenen al Gobierno desalojar la acampada de Sol

(Texto enviado a las 11:16; 546 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El Gobierno prevé que haya una ofensiva judicial de las empresas contra los decretos

(Texto enviado a las 9:40; 631 palabras)

- Casi 1,9 millones de contratos de alquiler se podrán prorrogar con el decreto, dice Sumar

(Texto enviado a las 8:00; 211 palabras)

- Sánchez presiona a los grupos parlamentarios ante la votación de los decretos de vivienda

(Texto enviado a las 12:56; 384 palabras)

- Los ministros Isabel Rodríguez y Bustinduy defenderán cada uno un decreto de vivienda ante el Congreso

(Texto enviado a las 12:18; 561 palabras)

- Garamendi acusa al Gobierno de "invadir" la propiedad privada ante la crisis de vivienda

(Texto enviado a las 12:37; 240 palabras)

- Bustinduy: los grupos que rechacen los decretos lo pagarán muy caro y en las urnas

(Texto enviado a las 13:14; 444 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La Iglesia cree que los decretos de vivienda son un "parche" y pide un pacto de Estado

(Texto enviado a las 13:16; 693 palabras)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Los reyes visitarán Ceuta y Melilla los próximos días 13 y 14 de octubre

(Texto enviado a las 9:54; 373 palabras)

- El rey, ilusionado ante su próximo viaje a Ceuta y Melilla

(Texto enviado a las 10:18; 149 palabras)

- Sánchez no acompañará a los reyes en sus visitas a Ceuta y Melilla

(Texto enviado a las 11:21; 143 palabras)

- Vivas dice que la visita de los reyes refrendará su apoyo "inequívocamente claro" a Ceuta

(Texto enviado a las 12:11; 199 palabras)

- Imbroda: La visita de los reyes nos va a dar confianza, certeza y certidumbre en el futuro

(Texto enviado a las 11:51; 213 palabras)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

- Moncloa detalla las llamadas de Vivas para asegurar que sus acusaciones son infundadas

(Texto enviado a las 12:22; 910 palabras)

- Vivas asegura que puede demostrar las llamadas a Moncloa previas a la entrada de migrantes

(Texto enviado a las 12:16; 219 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Crónica | Con pies de barro y sin vuelta atrás: Las migrantes siguen en Ceuta dos meses después

(Texto enviado a las 11:11; 795 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Ceuta cierra para desinfección la playa de Benítez que fue ocupada por migrantes

(Texto enviado a las 10:21; 202 palabras)

PATRONAL CEOE

Madrid - Garamendi, reelegido presidente de la CEOE para los próximos 4 años

(Texto enviado a las 11:51; 99 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO LLUVIAS

Madrid - El este peninsular en aviso por lluvias con 5 comunidades en naranja, hasta 60 litros/hora

(Texto enviado a las 7:54; 477 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

València - La Generalitat Valenciana manda un Es-Alert por "peligro extraordinario" de lluvias

- Medio centenar de municipios valencianos suspenden las clases ante las fuertes lluvias

- La ciudad de València cierra todos los centros educativos desde las 15:00 horas por lluvia

- Sube a rojo el aviso por lluvias en litoral de Castellón, Valencia y Tarragona esta tarde

- Castilla-La Mancha activa el plan de riesgo por lluvias y tormentas en tres provincias

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MARUJA TORRES (Entrevista)

Madrid - Maruja Torres: Han dejado entrar a los fondos buitres como quien abre el portal a Drácula. Carmen Rodríguez Sigüenza

(Texto enviado a las 9:35; 695 palabras) (Foto) (Vídeo)

DAVID BISBAL (Entrevista)

Madrid - Bisbal, "nada inspirado" por el pop actual, se refugia en los clásicos de los años 70 y 80. Javier Herrero

(Texto enviado a las 7:30;773 palabras) (Vídeo)

COMIC-CON MÁLAGA

Málaga - Arranca la Comic-Con Málaga con miles de fans, pero sin aglomeraciones y con más espacios.

(Texto enviado a las 11:46; 403 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTE

CEUTA INVESTIGACIÓN

Madrid - Tras la declaración del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma interroga al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, que dimitió tras sostener que trasladó a su superior los avisos del CNI sobre una posible llegada.

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FORO LA TOJA

O Grove (Pontevedra)- Con la crisis de la vivienda en el centro del debate político, el rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coinciden en la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja, que durante tres jornadas abordará cuestiones como la situación que vive Ceuta, las relaciones con Marruecos y los retos de la Inteligencia Artificial.

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ANIVERSARIO 1-O

Barcelona - El independentismo conmemora el noveno aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, en una jornada en la que la ANC convoca concentraciones en Barcelona, Tarragona y Lleida, mientras el líder de ERC, Oriol Junqueras, ofrece una conferencia política en Llinars del Vallès (Barcelona).

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WOODY ALLEN

Madrid - El director neoyorquino Woody Allen da a conocer algunos detalles de su nueva película, que a partir el próximo lunes rodará en las calles del centro de la ciudad de Madrid y algunas escenas en la localidad de Aranjuez.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

16:00h.- O Grove (Pontevedra).- FORO LA TOJA.- El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participan en la inauguración de la octava edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que entrega el premio Foro La Toja-Josep Piqué a Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República Portuguesa entre 2016 y 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

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16:30h.- Madrid.- ESPAÑA UCRANIA.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, se reúne con el presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Ruslan Stefanchuk. Despachos de Honor del Senado. (Texto)

19:00h.- Llinars del Vallès (Barcelona).- PARTIDOS ERC.- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ofrece una conferencia en Llinars del Vallès, en el noveno aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Rda. Sant Antoni de Vilamajor, 19. (Texto)

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19:30h.- Barcelona.- ENTIDADES ANC.- La ANC convoca una manifestación en la plaza Urquinaona de Barcelona para conmemorar el noveno aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Pl. Urquinaona. (Texto)(Foto)

ECONOMÍA

13:30h.- O Grove (Pontevedra).- CRISIS VIVIENDA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la empresa de vivienda industrializada Caslua Import. (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Gijón (Asturias).- INDUSTRIA DEFENSA.- La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, clausura el primer 'Defence & Tech Summit' de España. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. (Texto)

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16:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comparece para informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Congreso de los Diputados. (Texto)(Foto)

18:30h.- San Sebastián.- SECTORES MAQUINARIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el Congreso de Fabricación Avanzada y Máquinas-herramienta, con motivo del 80 aniversario de la Asociación de Fabricantes de Máquinas-Herramienta (AFM Cluster).

20:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado caceroladas frente a todos los ayuntamientos para exigir la convalidación de los dos decretos de vivienda. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (DireCTO)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

19:00h.- Errenteria (Gipuzkoa).- TERRORISMO ETA.- El escritor y periodista guipuzcoano Ander Izagirre presenta 'La mochila. Vida de Muñagorri', una obra en la que recoge la historia de aquel niño de 10 años, hoy adulto, que perdió una pierna y la visión de un ojo por la explosión de una bomba de ETA en Errenteria. (Vídeo)

SOCIEDAD

13:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reúne con las consejeras con competencias en materia migratoria del País Vasco, Nerea Melgosa (12:30), y Castilla-La Mancha, Barbara García (16:00). Al término las 13:30 h), atiende a los medios de comunicación. Ministerio. (Foto)

16:00h.- Madrid.- CONVENIO DEPENDENCIA.- Concentración convocada por FSS-CCOO y UGT para exigir un Convenio justo para las trabajadoras del sector de la dependencia Círculo de Bellas Artes, C/ Alcalá, 42.

CULTURA Y TENDENCIAS

13:15h.- Madrid.- WOODY ALLEN.- Woody Allen y los actores Alexi Wasser y Peter Vives, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentan el rodaje de la nueva película del director neoyorquino. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. C/ Alcalá, 13. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

18:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Novillos de El Retamar para El Mene, Nacho Torrejón y Mario Vilau. Plaza de las Ventas. (Texto)

20:00h (19:00h.local).- La Laguna (Tenerife).- JOAN MANUEL SERRAT.- El cantautor Joan Manuel Serrat protagoniza una conversación con alumnos de la Universidad de La Laguna sobre su faceta poética (Declaraciones a las 18:00h.local en el Hotel Nivaria). Paraninfo

20:30h.- Murcia.- SILVIO RODRÍGUEZ.- Concierto de Silvio Rodríguez en el marco de su gira por España, que arrancó el 1 de septiembre en Barcelona y cerrará en Madrid el 4 de octubre. Plaza de toros.

EFE

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