Pumpido dice que sus sentencias son "vinculantes" y prevé una "clara" sobre amnistía para que el Supremo aplique

01/10/2026 presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

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El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido que las sentencias de la corte de garantías, como la que previsiblemente avalará la amnistía a la malversación del 'procés', son "vinculantes" y ha señalado que fijará una doctrina "clara" para que la aplique el Tribunal Supremo, que hasta el momento se ha negado a perdonar ese delito a dirigentes independentistas catalanes.

"La Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una ley dedicada al Poder Judicial, no es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sino del Poder Judicial, que algunas veces se olvida, establece con toda claridad que la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en toda clase de procesos, tanto cuestiones como recursos de inconstitucionalidad como recursos de amparo, es vinculante para todos los jueces y tribunales", ha recordado.

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Así lo ha hecho este jueves durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum y días antes de que el Pleno del Constitucional convocado para el próximo 6 de octubre avale, previsiblemente, la amnistía para la malversación, un delito que aún pesa sobre dirigentes del proceso independentista como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y varios exconsejeros.

Conde-Pumpido ha incidido en que una vez que el Tribunal Constitucional establece una doctrina, es trasladada a los órganos jurisdiccionales y corresponde a ellos que, "con libertad de criterio", la "ejecuten".

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"Naturalmente, los plazos de la decisión les corresponde tomarlos al propio Tribunal Supremo", ha señalado, para añadir que, de estimar la semana que viene los recursos de amparo de los exconsejeros Jordi Turull y Dolors Bassa, lo comunicarán "a la mayor brevedad" tanto a las partes como también al órgano encargado de su ejecución.

Y ha apuntado que "corresponde al Tribunal Supremo tomar la decisión adecuada sobre cuándo estima procedente ejecutar esta resolución", añadiendo que desde el Constitucional quieren "establecer una doctrina clara y precisa".

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EL TJUE AMPARÓ LA LEY

"Cuando el Tribunal Constitucional dicta un fallo, debe dictar uno que sea suficientemente claro, preciso y contundente. Por tanto, si nosotros estimamos que efectivamente la ley de amnistía establece que de forma preferente y urgente se aplique la ley porque afecta derechos fundamentales que están afectados por esa situación, nosotros en nuestro fallo final debemos de ser claros", ha expresado.

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Ha añadido que la ley que rige el TC establece que cuando se estime un recurso de amparo se anulará la norma o la decisión que haya vulnerado el derecho y, a continuación, se repondrá el derecho fundamental afectado, que "consiste en señalarle al órgano correspondiente cuál es el contenido de la decisión con toda claridad".

Preguntado sobre cuántos días cree que pasarán entre la decisión de la corte de garantías y que el Supremo aplique la amnistía a Puigdemont, se ha limitado a asegurar que habla "sobre los hechos ya producidos". "Sobre el futuro, evidentemente, me resulta más difícil y, además, tampoco es la función que debo cumplir", ha sostenido.

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En este contexto, Conde-Pumpido ha recordado que hubo críticas al TC "desde diversos ámbitos jurídicos o políticos" por las sentencias que avalaron desde el año pasado la ley de amnistía, pero ha subrayado que el cometido del tribunal era cumplir su trabajo.

"Nosotros entendemos que solamente cumplíamos con nuestra obligación. Y, además, sobre esta materia el tribunal ha dictado ya más de 20 sentencias diferentes, confirmando en cada caso la constitucionalidad de la ley", ha añadido.

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Además, el presidente del Constitucional ha hecho hincapié en que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró el pasado julio que el derecho comunitario no se opone a la aplicabilidad de la ley de amnistía, "reforzando la idea de que esa ley ha servido para la pacificación del conflicto político".

NINGUNA DECISIÓN POR AHORA SOBRE EL RECURSO DE GARCÍA ORTIZ

Durante su discurso, ha reivindicado que el TC es el órgano encargado de actuar como intérprete supremo de la Constitución, como juez de la constitucionalidad de las leyes y como máximo garante de los derechos fundamentales: "Es, por tanto, el guardián de las libertades".

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Y ha afirmado que en sus cuatro décadas de historia ha tenido que enfrentarse a "retos de enorme importancia" como, según ha enumerado, el intento de golpe de Estado de 1981, el terrorismo de ETA o el proceso independentista de Cataluña.

"Mediante la aplicación de sus normas y de sus principios, el tribunal ha superado todos estos desafíos, contribuyendo decisivamente a la estabilidad política y social de nuestro país", ha ensalzado.

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En otro orden de cosas, al ser preguntado si se abstendrá en el recurso de amparo interpuesto ante el TC por el ex fiscal general Álvaro García Ortiz contra la condena que le impuso el Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados, ha expresado que el Constitucional aún no ha adoptado ninguna decisión porque el recurso está "en una fase inicial".

Conde-Pumpido ha explicado que es un "proceso muy complejo", en el que actualmente los letrados del tribunal están analizando el asunto para proponer después la admisión del recurso.

"Todavía no hemos entrado a estudiar el asunto, sino que está siendo estudiado por los letrados para pronunciarse sobre la admisión. En este momento todavía no hemos adoptado ninguna decisión sobre el asunto y ya la adoptaremos cuando proceda", ha zanjado.