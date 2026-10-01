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La bolsa baja el 2,17 %, la mayor caída diaria en tres meses, y vuelve a niveles de junio

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Madrid, 1 oct (EFE).- La bolsa española ha bajado este jueves el 2,17 %, la mayor caída diaria desde el comienzo de julio, y ha vuelto a niveles de junio al cerrar ligeramente por encima de 19.000 puntos, afectada por el retroceso de los bancos ante las ventas en el mercado de deuda y con el petróleo al alza.

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En su cuarta caída consecutiva, el índice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ha perdido 420,9 puntos, ese 2,17 % (el mayor descenso diario desde el 8 de julio), hasta 19.005,3 puntos (nivel desconocido desde mediados de junio pasado). En este ejercicio gana todavía el 9,81 %.

La mayoría de las principales plazas europeas también registraron pérdidas, caída que se producía mientras la cotización del euro se situaba en niveles de mayo de 2025 al depreciarse el 0,77 %, hasta 1,1242 dólares, al cierre bursátil.

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Así, Milán cedió el 2,21 %; Londres el 1,68 %; París el 1,62 % y Fráncfort el 1,03 %.

Para el analista de XTB Manuel Pinto "el fuerte repunte de las rentabilidades de los bonos", aunque el estadounidense a diez años en el 5,25 %, nivel de 2002, con una bajada de siete puntos básicos, ha condicionado nuevamente a los mercados financieros. El español a diez años termina en el 4,13 %, igual que ayer.

Ha añadido que "el castigo" se ha concentrado en sectores "sensibles" al ciclo económico, como bancos (su índice sectorial ha perdido el 4,16 %) y acereras.

En su opinión, "el mercado empieza a valorar cuánto pueden resistir la actividad y los beneficios ante la combinación de energía y financiación más caras" por la competencia entre estados y empresas por unos fondos a los que los "inversores exigen una mayor remuneración" por prestarlos.

En esta jornada también ha influido el "temor" a que el petróleo (el barril de brent subía al cierre bursátil el 1,77 %, hasta 101,7 dólares, y el texas el 2,64 %, hasta 90,75 dólares) "prolongue la inflación". El gas natural en el mercado de los Países Bajos subía el 1,01 %, hasta 73,34 euros el megavatio hora.

También sobrevolaba en el retroceso al cierre de la bolsa española la caída del 0,6 % de Wall Street. En Asia, Tokio había subido esta mañana el 3,3 % y Seúl el 1,95 %, impulsadas por el sector tecnológico tras los resultados de Micron.

De los grandes valores han destacado las caídas de Banco Santander (-4,19 %) y de BBVA (-4,03 %), tercera y cuarta empresas más bajistas del IBEX, mientras que Telefónica ha cedido el 1,77 %, Inditex el 1,59 % y Repsol el 0,4 %. Solo subió Iberdrola, el 0,58 %.

La mayor caída del IBEX ha correspondido a Caixabank, el 4,6 %, seguida de ArcelorMittal con un descenso del 4,38 %, con Santander y BBVA a continuación, en tanto que Unicaja ha cedido el 3,96 %.

Solo seis valores del IBEX subieron: Indra el 2,45 %, por una operaciones corporativas; ACS el 1,1 %, con Iberdrola en el tercer puesto, mientras que Amadeus ganó el 0,54 %, Grifols el 0,5 % y Acciona Renovable el 0,09 %.

En el mercado continuo destacaron la bajada del 6,67 % de Soltec y la subida del 3,78 % de Vocento.

El precio de la onza de oro troy subía el 0,13 %, hasta 4.163 dólares, y la cotización de la plata ganaba el 0,16 % para situarse en 60,52 dólares.

El bitcóin subía el 0,28 %, hasta 83.854 dólares. EFE

(foto) (vídeo)

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