Éric Vuillard: "La historia de EEUU la podemos explicar a través de un pequeño vagabundo"

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Barcelona, 1 oct (EFE).- Tras la novela 'Conquistadores', en la que abordaba la conquista de Perú por parte de Francisco Pizarro, el escritor francés Éric Vuillard llega ahora a las librerías con 'Los desesperados', donde a partir de la figura del forajido 'Billy el Niño' reflexiona sobre la construcción del poder estadounidense.

En un encuentro con periodistas, ha rememorado este jueves que su nuevo y conciso título, como es habitual en él, empezó a tomar forma leyendo libros sobre el final del siglo XIX y la frontera, un período capital para la historia de Estados Unidos y del mundo en general, topándose con la fotografía de dos jóvenes, él sentado, y ella de pie, cogiéndole una mano, mientras con la otra sujeta una pistola.

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Tal como escribe en el libro, publicado por Tusquets en castellano y Edicions 62 en catalán, estos jóvenes "son un magnífico compendio de lo que es Estados Unidos. Son libres, insolentes y libres, y nos mandan a freír espárragos".

Primero pensó que se trataba del legendario 'Billy el Niño', que apenas vivió 21 años, pero descubrió que era otro "pillastre, seguro de sí mismo", Jesse Evans, y empezó a escribir un capítulo sobre la libertad.

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Más adelante, amplió el foco y pensó en quiénes fueron los amos, los grandes latifundistas en el ascenso de la nación estadounidense, un lugar al que acudieron muchos jóvenes del Viejo Continente, embarcados en la "mayor apropiación" de tierras registrada en la historia.

"Vi que había un abogado de Santa Fe, Thomas Benton Catron, que creó un gabinete que todavía sigue hoy y es muy conocido, y me di cuenta de que 'Billy el Niño' no era un personaje aislado y empecé a hacerme preguntas. Y vi que toda la historia de los Estados Unidos la podemos explicar a través de un pequeño vagabundo", ha considerado.

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Vuillard, por otra parte, desmonta los mitos de que la sociedad norteamericana se ha construido sobre la competencia y de que es posible que hombres hechos a sí mismos lleguen a lo más alto de las estructuras de poder.

A su juicio, esta competencia "no es real porque lo que existe, realmente, es un monopolio", y sobre el "hombre hecho a sí mismo" sostiene que la mayoría, incluido el actual presidente, Donald Trump, no lo son porque "ya eran ricos antes".

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"Los mitos son siempre contradictorios. 'Billy el Niño' encarna el mito del hombre hecho a sí mismo, caracterizado por la osadía, la violencia, el perseguir sus objetivos hasta el final y, sin embargo, solo consigue morir muy joven. En cambio, Thomas Benton Catron, que también es osado, utiliza la violencia, la imaginación y toma iniciativas consigue sus objetivos porque ha nacido rico", ha apuntado.

Tampoco ha dejado pasar que en la actualidad siguen las desigualdades y ello se puede constatar en la "financiación" de las campañas electorales.

Asimismo, ha opinado que contar con edificios como los que Trump posee en varias ciudades del país, como el Trump Building en Wall Street, de ochenta pisos de altura, invita a imaginar "qué representa para una persona ser su propietario, crea un hábito no igualitario".

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En cuanto a si ve similitudes entre 'Billy el Niño', que siempre buscó la fortuna mediante el robo, y Donald Trump, ha indicado que no la ve, "excepto en su relación con la violencia".

Por lo demás, ha precisado, Billy, del que se desconoce casi todo de su biografía personal, era alguien muy pobre, muy próximo al mundo hispano de aquellos Estados Unidos del siglo XIX, un joven que al morir asesinado en una habitación oscura pidió, en castellano: "¿Quién es?", antes de recibir una bala de Patt Garrett.

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"No me imagino a Trump diciendo algo así en castellano y tampoco creo que esté muy interesado por el enigma de la existencia", ha aseverado.

En la novela llama asimismo la atención el hecho de que algunos de los miembros de las bandas de forajidos en las que estuvo 'Billy el Niño' acabaron integrándose en las fuerzas del orden.

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En opinión de Vuillard, ganador del Goncourt por la celebrada 'El orden del día', este hecho tiene "un eco contemporáneo", un cierto paralelismo con el Immigration and Customs Enforcement (ICE), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas actual, cuyos miembros "actúan de forma expeditiva, tras una formación rápida".

Preguntado por nuevos proyectos, ha dicho que tiene avanzado un libro sobre el grabador italiano Giovanni Battista Piranesi, cuyos hijos participaron en la Revolución Francesa, un artista con obras en las que "hay pequeños indicios sobre lo que ocurrirá en el futuro", y también está con otro proyecto literario sobre la Revolución Francesa y cómo "cambió la conciencia, tanto de Francia como de Europa". EFE

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(Foto)