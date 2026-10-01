El racinguista Andrés Martín vuelve a entrenarse con sus compañeros

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Santander, 1 oct (EFE).- El jugador del Racing de Santander Andrés Martín ha vuelto a entrenarse con sus compañeros por primera vez desde la lesión que sufrió el 28 de agosto frente al Elche, cuando tuvo que abandonar el campo por un esguince en la rodilla derecha.

El jugador sevillano no ha completado todos los ejercicios con sus compañeros, ya que continúa con su proceso de recuperación, aunque también ha llevado a cabo trabajo específico.

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La sesión de este jueves comenzó a las 11.00 horas en el campo Santi Gutiérrez Calle de las Instalaciones Nando Yosu y estuvo centrada en la faceta defensiva del juego, al igual que el miércoles.

Por su parte, el atacante canario Juan Carlos Arana, que se ausentó el miércoles por un golpe que recibió en la jornada anterior de trabajo, volvió a ejercitarse con el grupo.

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Y completó la última parte del entrenamiento el guardameta sueco Simon Eriksson, que sigue tratándose de una tendinopatía en el hombro derecho.

Pablo Ramón, que fue baja en la sesión de ayer, completó ejercicios específicos junto al readaptador del equipo.

Este es el tercer entrenamiento de la semana para los de José Alberto, que completarán su planificación semanal el viernes, cuando también se ejerciten en las instalaciones. EFE

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