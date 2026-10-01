El juicio de Roger Español se reanuda tras recibir el alta el inspector acusado

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Barcelona, 1 oct (EFE).- El juicio contra los cuatro policías nacionales acusados de reventar un ojo a Roger Español el 1-O, que ha sido suspendido durante tres horas, se ha reanudado una vez ha recibido el alta el inspector procesado, que esta mañana ha sufrido un problema de hipertensión que le ha obligado a acudir a urgencias.

La sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha considerado justificada la ausencia del policía acusado, que esta mañana ha obligado a suspender durante tres horas el juicio, una vez examinada la documentación médica aportada por su defensa.

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El inspector, que afronta una pena de trece años de cárcel, había acudido esta mañana a urgencias de un centro hospitalario al sufrir un episodio de hipertensión que ha obligado a practicarle varias pruebas médicas hasta que ha recibido el alta a las 12:20 horas.

El juicio, que se inició la semana pasada, se adentra este jueves en su última sesión con los interrogatorios de los cuatro policías nacionales acusados: el inspector, dos subinspectores y un escopetero que afrontan trece años de cárcel por dejar tuerto a Roger Español con una pelota de goma en las cargas para impedir el referéndum unilateral del 1-O.

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Antes de iniciarse la vista de esta mañana, la abogada del Estado que defiende al inspector ha comunicado al tribunal que el inspector ha tenido que acudir a un centro hospitalario para ser visitado de urgencia, debido un problema de salud que ha sufrido de forma repentina.

La abogada no ha aportado en ese momento documentación que acreditara esa dolencia, por lo que Benet Salellas, letrado que la acusación que ejerce Roger Español, ha pedido al tribunal que ordenara la detención del inspector para ser conducido por la fuerza a la vista oral, ante su "incomparecencia" no justificada.

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Ante tal situación, el tribunal ha acordado suspender la vista oral hasta las 13:00 horas mientras daba un plazo de entre dos y tres horas a la defensa para presentar documentación que acreditara la asistencia médica que está recibiendo el acusado. EFE