El Gobierno riojano facilita un piso a la madre y 2 hijas que iban a desahuciar en Logroño

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Logroño, 1 oct (EFE).- El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado este jueves que el Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) ha proporcionado una casa en alquiler a la madre y dos hijas menores a las que iban a desahuciar de su piso en Logroño.

Capellán ha intervenido en el pleno del Parlamento riojano para responder a una pregunta de la portavoz de IU, Henar Moreno, sobre si su Ejecutivo va a continuar permitiendo desahucios sin alternativa habitacional.

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Este miércoles, 30 de septiembre, se aplazó el desahucio de esta familia monomarental de su piso en el centro de Logroño a la espera de encontrar un nuevo alojamiento, dado que iba a ser desalojada, a pesar de abonar el alquiler con normalidad, un trámite que también estaba previsto el pasado mes de mayo, pero que no se ejecutó al no acudir la comitiva judicial.

El presidente autonómico ha explicado que el pasado martes, 29 de septiembre, por indicación suya, desde el IRVI se pusieron en contacto con esta madre, a quien han ayudado a agilizar los trámites y la documentación para que disponga de las llaves de su nueva casa desde este jueves.

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"Sin ruidos ni estridencias", este Gobierno ha buscado una solución para esta familia, ha subrayado.

Capellán ha expresado "la máxima sensibilidad, preocupación y empatía del Gobierno de La Rioja hacia cualquier persona que no tiene una opción de alternativa habitacional o dispone de una vivienda digna como se merece".

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En su intervención, Moreno ha recalcado que hay que adoptar mecanismos y tomar medidas para que las personas que están en riesgo de vulnerabilidad y son desahuciadas de su vivienda tengan una alternativa habitacional y ha afeado a Capellán que se dedique "a mirar para otro lado", antes de saber que el IRVI ya ha proporcionado un piso a esta familia.

Esta diputada de IU ha recalcado que la mayoría de los desahucios que se están produciendo no están justificados por impagos en la renta, sino porque "se quiere especular con la vivienda". EFE

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