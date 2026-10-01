El Dalí escritor, "un ensayista de imágenes", protagonista del festival Liberisliber

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David Álvarez

Besalú (Girona), 1 oct (EFE).- El Dalí escritor es el protagonista del festival literario Liberisliber, que se celebra este fin de semana y cuyo director, Miquel-Àngel Codes, califica al genio surrealista como "un ensayista de imágenes".

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Codes explica en una entrevista con EFE que, en cada edición de esta cita, que reivindica desde Besalú (Girona) la labor de las editoriales independientes, se escoge una temática, esta vez bajo el lema 'Arte y palabra'.

Ahí es donde la faceta literaria de Salvador Dalí cobra todo el sentido para el responsable del Liberisliber "porque todo el mundo tiene en mente al pintor, al 'performer', pero no tanto al escritor y es un escritor interesantísimo".

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Dalí será el eje conductor de un diálogo previsto para el sábado de la mano de expertos como la historiadora Anna Pou van den Bossche, que ha investigado la relación de este artista con la ciencia y la tecnología, o el académico Vicent Santamaria.

El otro diálogo del cartel, 'Los Van Gogh como síntoma', parte de la coincidencia de que dos artistas como Antonio Ortega y Julio César Pérez publicasen sin apenas diferencia temporal sendos libros sobre la familia Van Gogh.

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Los dos autores estarán presentes en Besalú para conversar sobre unas obras en las que, según Miguel-Àngel Codes, "Ortega cuestiona la noción de autoridad muy en la línea de su trabajo, mientras que Julio César se escuda en la figura de Theo, hermano de Vicent, para hablar de la búsqueda de la belleza, a veces infructuosa".

Codes manifiesta su satisfacción por alcanzar este año la decimoquinta edición de un festival "consolidado después de comenzar con una idea muy loca, que no tienes ni idea de cómo irá".

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La solidez conseguida por Liberisliber se demuestra, en opinión de su director, con la presencia este fin de semana de 60 editoriales independientes catalanas, pero también de tres madrileñas, dos valencianas, una balear, una andaluza y una aragonesa.

Al proceder de Sevilla y ser la más alejada de Besalú, el caso de Barrett es uno de los que Miquel-Àngel Codes cita como ejemplo del interés que genera entre este tipo de profesionales "el nivel del público" que acude a esta cita.

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De los sellos invitados, 26 publican en catalán, 21 en catalán y castellano y 11lo hacen solo en este último idioma, aunque también habrá ediciones en alemán, inglés, japonés, italiano, polaco, portugués, rumano, ruso, chino, así como en gallego, euskera y aranés.

Para Codes, "todas esas cifras son una señal de la fortaleza del festival y del cariño que tiene el sector por él, con editoriales que hacen muchos kilómetros para venir a una localidad de 3.000 habitantes".

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"Les preguntamos por qué vienen y nos dicen que por la fama positiva del Liberisliber y por los comentarios que reciben de colegas que han venido anteriormente y valoran ese nivel de un público muy lector", añade.

Sobre las dimensiones y localización de Besalú, "un lugar sin tren", apunta a la necesidad de descentralizar la cultura, "que tiene que llegar a todos los sitios y ser diversa".

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De vuelta al público y para concluir, se alegra de que al festival se acerque "mucha gente joven, que se entera por las redes sociales porque se mueve por ahí, aunque lo que más se nota es la clarísima feminización del lector". EFE