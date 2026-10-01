Corte de trenes y clases anuladas en primeras horas de temporal en la Comunidad Valenciana

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València, 1 oct (EFE).- Las primeras horas del temporal de lluvia y viento en la Comunidad Valenciana, con el máximo nivel de avisos y alertas, deja acumulados cercanos a los 100 litros por metro cuadrado en el interior de Castellón y Valencia, cortes de trenes, clases suspendidas y una alerta por posibles inundaciones, aunque por el momento los servicios de emergencias no han registrado incidentes de gravedad.

El Consorcio de Bomberos de Castellón ha informado de que hasta las 18:50 horas no ha habido ningún servicio relacionado con las lluvias, aunque el consejero valenciano de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha advertido de que las tormentas "más intensas" se esperan en las próximas horas.

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La Generalitat ha enviado hasta tres mensajes Es-Alert a la población, ha ampliado la alerta roja hasta mañana y ha decretado la alerta hidrológica en los ríos Magro y Túria.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado el primer mensaje Es-Alert del día a las 10:02 horas, dirigido al interior norte y litoral de Castellón y al litoral de Valencia tras activarse la alerta roja, seguido de otro a las 12:04 horas ampliándolo al interior sur de Castellón, todo el interior de Valencia y el litoral norte de Alicante, en nivel naranja. El tercero se ha mandado a las 17:10 horas dirigido al interior sur de Castellón.

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Las mayores acumulaciones de agua se han registrado hasta el momento en las localidades castellonenses de Xodos, con 112,8 l/m2 de lluvia (80 de ellos en una hora); Eslida con 106,4 l/m2, Aín con 69,4, Viver con 67,2 l/m2 y Argelita con 50,6 l/m2, mientras que en el interior de Valencia se han recogido 80 litros en apenas 40 minutos en el municipio de Yátova, según las mediciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Ante el aviso rojo, más de 60 municipios de la Comunidad Valenciana han suspendido este jueves las clases y muchos de ellos mantienen el cierre de los centros escolares también para mañana viernes, lo que ha dejado a 276.760 alumnos de 58 municipios de Valencia sin clases, 71.176 estudiantes de 37 municipios en Castellón y 8.073 alumnos en ocho municipios de Alicante, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Educación.

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Por su parte, Renfe ha acordado suspender a partir de las 18:00 horas la circulación de los trenes del servicio de Cercanías del núcleo de València, así como los de Media Distancia con origen y destino València y los Euromed e Intercity que enlazan con Cataluña debido a la alerta roja por lluvias y tormentas, mientras que Metrovalencia ha informado de que desde las 18:00 horas modifica el horario de servicio con reducciones parciales.

Además, se han reprogramado las intervenciones quirúrgicas previstas para hoy, salvo las urgentes, oncológicas y resto de prioridad 1, así como las citas en consultas y pruebas diagnósticas en los departamentos de salud de las provincias de Valencia y Castellón, debido a la alerta roja por lluvias, según la Consejería de Sanidad.

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También el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha informado de la dispensa de la obligación de acudir a las sedes judiciales mientras se mantengan las máximas alertas meteorológicas.

Por otra parte, la mayoría de comercios y centros comerciales han cerrado y suspendido los turnos de este jueves por la tarde y la noche, así como el de mañana viernes por la mañana. EFE

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