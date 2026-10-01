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Castellón, Valencia y Tarragona ante una situación "muy adversa" por lluvias torrenciales

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Madrid, 01 oct (EFE).- Castellón, Valencia y Tarragona afrontan este jueves una "situación muy adversa" que empeorará esta tarde con un aviso rojo -máximo nivel de alerta- ante la previsión de lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones y crecidas repentinas que, en algunos puntos de esas provincias, han provocado la suspensión de la actividad lectiva.

Así lo ha advertido hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, en un mensaje remitido a los medios, en el que alerta del "peligro extraordinario" que corren ciertas áreas de la zona mediterránea por posibles impactos "muy graves" a causa del agua.

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 "La combinación de una atmósfera inestable con vientos procedentes del mar Mediterráneo favorecen la formación de grandes nubes de tormenta, capaces de descargar una gran cantidad de precipitación en poco tiempo", ha explicado.

En concreto, el organismo ha subido a rojo (peligro extraordinario) a partir de las 18 horas el aviso por lluvias en el litoral e interior norte de Castellón, litoral de Valencia y Tarragona ante el pronóstico de que se acumulen 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en doce horas.

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Ese aviso se ha establecido inicialmente hasta las 1:59 horas de este viernes en el caso del interior norte de Castellón y del litoral de Valencia, y hasta las 11:59 horas del viernes para el litoral de Castellón.

Del Campo advierte de que habrá asimismo tormentas muy fuertes con granizo de gran tamaño y rachas de viento muy intensas y avisa de que la situación empeorará a partir de las primeras horas de la tarde de este jueves "e irá ganando adversidad conforme avance la tarde y por la noche".

En la Comunitat Valenciana, medio centenar de municipios han suspendido las clases esta mañana y se espera que se vayan sumando más durante las próximas horas ante el cambio de aviso a rojo por lluvias intensas que afectará, desde las 18:00 horas, al litoral e interior norte de Castellón y al litoral de Valencia.

A las 10:02 horas, la Generalitat envió un Es-Alert en el que pide evitar desplazamientos, alejarse de barrancos; si aumenta el nivel del agua, subir a plantas superiores; alejarse de cauces y respetar los cortes de tráfico, mientras que recomienda llamar al 112 en caso de emergencia.

El CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) del Ayuntamiento de València ha acordado el cierre de todos los centros educativos a partir de las 15:00 horas.

Como medida preventiva ante la posibilidad de las consecuencias de las fuertes lluvias en alerta roja que se puedan producir durante la noche y madrugada, esta suspensión se prolonga al viernes.

En Cataluña, el Servicio Meteorológico catalán (SMC) ha elevado el aviso a peligro muy alto para la tarde en nueve comarcas, en su mayoría, en la provincia de Tarragona.

Según informa el SMC en su cuenta de X, las nueve comarcas afectadas por este aviso de peligro muy alto por lluvias torrenciales son Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Baix Camp, Tarragonès, Alt Camp, Alt Penedès, Garraf y Alt Camp.

Además, se prevé que pueda haber precipitaciones superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos hasta las 20.00 horas hoy.

Castilla-La-Mancha

En Castilla-La-Mancha, el Gobierno ha activado a las 13:00 horas en la fase de alerta -situación operativa 0- el Plan Específico ante Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara.

Según ha informado la Junta, se han registrado acumulados en una hora de 30 litros por metro cuadrado y la Aemet prevé tormentas, granizo y rachas muy fuertes en la Serranía conquense y la comarca de Alcaraz y Segura, en la provincia de Albacete, con inicio a las 14:00 horas y fin a las 23:59 horas.

También hay avisos de nivel amarillo por lluvias intensas en las restantes comarcas de Albacete y Cuenca, con precipitaciones acumuladas en 12 horas de 40 mm, con inicio a las 14:00 horas y finalización a las 23:59 horas, así como tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la "prudencia" en un mensaje en X, donde señala que varias provincias en la Comunitat Valenciana y en Catalunya "se encuentran con avisos rojos por tormentas, lluvias y fenómenos costeros".

"La situación se prevé muy adversa. Seamos muy prudentes y estemos atentos a las recomendaciones de los servicios de emergencia. Mucha precaución", ha dicho. EFE

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