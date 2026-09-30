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Prorrogada la prisión para el piloto de la narcolancha que mató a dos agentes en Barbate

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Barbate (Cádiz), 30 sep (EFE).- El Tribunal de Instancia número 1 de Barbate (Cádiz) ha acordado la prórroga de la prisión provisional para Karim El Baqqali, el piloto de la narcolancha investigado por la muerte de dos guardias civiles y que hirió a otros dos tras embestir su embarcación contra los agentes el 9 de febrero de 2024, han indicado a EFE fuentes próximas al caso.

La decisión del juez se produce tras la petición de la Fiscalía una vez que se ha cumplido el plazo máximo inicial de dos años desde su ingreso en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, tras entregarse voluntariamente en septiembre de 2024.

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El caso será juzgado mediante tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz, en un juicio oral cuya fecha aún no ha sido señalada.

La Fiscalía considera a Karim El Baqqali como el autor de dos delitos de asesinato por las muertes de Miguel Ángel González, de 39 años, y de David Pérez Carracedo, de 43 años; cuatro delitos de tentativa, además de un delito de atentado agravado y otro de daños.

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Asimismo, el Ministerio Fiscal reclama que el investigado abone una indemnización superior a los dos millones de euros para las familias de los guardias civiles fallecidos.

En su escrito, la acusación pública contempla la aplicación de una circunstancia atenuante de confesión para el piloto de la narcolancha, al haber reconocido los hechos tras entregarse voluntariamente ante la Guardia Civil en el puerto gaditano de Barbate

En el auto del juez se relata que los hechos tuvieron lugar entre las 20:20 y las 20:29 horas cuando seis agentes se desplazaron al puerto de Barbate para comprobar la presencia de seis narcolanchas que se habían refugiado a causa de un temporal.

Karim El Baqqali pilotaba una de estas embarcaciones, una semirrígida de 14 metros de eslora provista de cuatro motores fueraborda de 300 CV cada uno y una antena satelital y en la que viajaban los otros tres tripulantes.

El Baqqali realizó varias aproximaciones a escasos metros de la zodiac de la Guardia Civil hasta "colisionar con ella, entrando con su proa desde babor hasta estribor de la embarcación oficial". La maniobra la realizó "con el ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de causar la muerte a los seis agentes que la tripulaban".

Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo murieron en el acto y los otro cuatro agentes sufrieron lesiones físicas y psíquicas. EFE

jmb/vg/edr

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