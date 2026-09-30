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Prisión provisional para el detenido acusado de matar a su pareja sentimental en Benidorm (Alicante)

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El titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Benidorm (Alicante) ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido acusado de matar a su compañera sentimental en dicha ciudad. Está investigado por un delito de homicidio o asesinato, sin perjuicio de ulterior calificación.

El juez también ha recibido a los otros dos detenidos en relación con estos hechos, quienes han quedado en libertad provisional, aunque siguen investigados en la causa por un delito de encubrimiento, tal como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

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La Policía Nacional detuvi este lunes en Benidorm a un hombre acusado de matar a su pareja y arrestró a otros dos por presuntamente encubrir el crimen.

El cadáver de la víctima fue hallado en una zona de campo ubicada entre esa ciudad y la vecina localidad de Finestrat. No constaban antecedentes previos por violencia de género entre la mujer y el supuesto autor de los hechos.

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