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Presidente uzbeko recibe a Infantino para hablar del Mundial sub-20 del próximo año

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Moscú, 30 sep (EFE).- El líder de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, recibió este miércoles al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para hablar del Mundial sub-20 del próximo año que acogerá el país asiático junto con Azerbaiyán, informó la Presidencia uzbeka.

Según el comunicado oficial, Infantino, quien llegó a Taskent tras visitar Azerbaiyán y entrevistarse con las autoridades de ese país, "destacó los logros futbolísticos de Uzbekistán y los resultados de las efectivas reformas destinadas a impulsar el deporte en el país".

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"El tema principal de la agenda fue la organización de un importante y prestigioso evento deportivo en Uzbekistán y Azerbaiyán: la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA", señala la nota.

Las partes destacaron además con satisfacción la fructífera cooperación de Uzbekistán con la FIFA "en la promoción de programas conjuntos para popularizar el fútbol, especialmente entre los jóvenes".

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Mirziyóyev e Infantino también prestaron especial atención a la organización de eventos de la FIFA en el país asiático, que este año participó por primera vez en su historia a un Mundial, así como a la aceleración de la apertura de una oficina regional de la FIFA en Taskent. EFE

(foto)

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