Más de 20 detenidos en una operación en Cataluña contra tráfico internacional de cocaína

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Barcelona, 30 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a más de 20 personas en el marco del operativo desplegado este miércoles contra una organización criminal asentada en Cataluña dedicada al tráfico internacional de droga, principalmente, de cocaína, a varios países.

En colaboración con la Europol y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, la Guardia Civil ha desplegado a primera hora de esta mañana un amplio dispositivo en el que se han practicado simultáneamente 23 entradas y registros en diferentes puntos de Cataluña como en Barcelona capital, L'Hospitalet de LLobregat, Sant Joan Despí, Begues y Lleida, así como en Madrid y Alicante.

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El objetivo de este operativo policial ha sido descabezar este grupo criminal asentado en Cataluña y dedicado al tráfico internacional de cocaína, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Aunque la investigación está todavía en fase de explotación, las citadas fuentes indican que han sido detenidas más de 20 personas en el dispositivo policial de hoy.

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Durante las entradas y registros, los agentes han requisado además grandes cantidades de droga, todavía por cuantificar, dinero en efectivo y vehículos de alta gama.

Según la Guardia Civil, se trata de una operación de "gran envergadura", dada la cantidad de droga intervenida y el número de personas detenidas, que oscilaría entre las 20 y las 25 personas.

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El dispositivo, que ha liderado la Guardia Civil de Cataluña, ha contado con la participación de unidades del cuerpo de Madrid como policía judicial, la unidad de detección de espacios ocultos en coches y casas o la canina. EFE