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Magna Xota incorpora al internacional paraguayo Alan Rojas

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Pamplona, 30 sep (EFE).- El cierre paraguayo Alan Rojas, de 27 años, llega a Magna Xota procedente del Cerro Porteño y con experiencia en el fútbol sala europeo tras militar las tres últimas temporadas en el Sporting de París.

El fichaje se ha anunciado cuando el equipo acumula tres derrotas en este inicio de competición.

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A sus 27 años, Rojas se incorpora a la plantilla de Magna Xota para reforzar la posición de cierre. Internacional con Paraguay, el nuevo jugador verde cuenta además con experiencia en el fútbol sala europeo, después de haber militado entre 2023 y 2026 en la primera división francesa con el Sporting de París.

Con su incorporación, el conjunto navarro continúa dando forma a su plantilla con miras a la nueva temporada. El club sigue trabajando para completar el equipo en las próximas horas, antes del cierre del mercado. EFE

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le/ja/arh

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