La muestra 'AutorIA' conecta las primeras palabras en español con los retos de la IA

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San Millán de la Cogolla (La Rioja), 30 sep (EFE).- La exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español' conecta la historia de la lengua hablada por 600 millones de personas, con un recorrido inmersivo, que parte de las glosas escritas por los monjes copistas en el siglo X para aclarar pasajes del latín hasta los retos que afronta el español con la implantación de la inteligencia artificial (IA).

El monasterio riojano de Yuso de San Millán de la Cogolla acoge, hasta el próximo 10 de enero, esta muestra, que ha reunido unas 60 piezas protagonistas de la historia de la cultura y la lengua, como dos de los marfiles de la cruz de San Millán, que se exponen por primera vez en España y que han sido cedidos por el Museo del Louvre de París.

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El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este miércoles esta exposición, prolegómeno de la conmemoración del trigésimo aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco de los monasterios de Suso y Yuso de San Millán de la Cogolla, en 1997.

A través de un itinerario inédito, que se mantendrá dentro del recorrido turístico del monasterio tras la finalización de la muestra, los visitantes pueden contemplar códices, obras originales y facsímiles, como el de las glosas emilianeses, que recogieron las que se consideran primeras palabras escritas en romance, el origen del español.

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Así, se puede acceder a espacios que hasta ahora no formaban parte de la visita, como las antiguas celdas monásticas, el refectorio y la Biblioteca, una de las estancias de mayor valor patrimonial del conjunto, ha explicado el presidente riojano.

Recorrido inmersivo e interactivo

Aemás, gracias a la tecnología, la visita a la exposición se ha configurado como un recorrido interactivo e inmersivo, con gafas de realidad virtual, que permiten a los visitantes adentrarse en un 'scriptorium' del siglo X y ser testigos del proceso de elaboración de los manuscritos en los talleres de los monjes copistas.

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La muestra sitúa San Millán de la Cogolla como punto de partida para acercarse a la historia del español y al papel que los monasterios emilianenses desempeñaron durante siglos como centros de conocimiento, cultura y transmisión escrita.

El recorrido resalta la figura Gonzalo de Berceo, primer autor conocido de la literatura española, pero también recoge la contribución de otros escritores que han proyectado el español a lo largo de los siglos, como Miguel de Cervantes, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Juan Ramón Jiménez, Camilo José Cela, Ana María Matute y la riojana María de la O Lejárraga.

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Las obras expuestas proceden de una veintena de instituciones y colecciones, entre ellas el Museo del Louvre de París; la Biblioteca Británica de Londres; el Museo del Prado, la Real Academia Española, el Museo Arqueológico Nacional, la Fundación Menéndez Pidal de Madrid y la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial; además de instituciones y colecciones riojanas.

Entre las piezas más destacadas se encuentran los tres brazos conservados de los cuatro que tenía la cruz de marfil de San Millán, dos procedentes del Museo del Louvre y uno del Museo Arqueológico Nacional, que se reúnen por primera vez en España.

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También se suma a la muestra el clavecín de Bárbara de Braganza, instrumento en el que tocó el compositor barroco Domenico Scarlatti; y la talla de la Virgen de la Manzana, sustraída del Monasterio de Suso en 1963 y que, tras mostrarse en el Museo de Málaga, regresa definitivamente a La Rioja; así como otras piezas y testimonios vinculados a figuras esenciales de la lengua y la cultura.

La selección se completa con fondos y materiales relacionados con la historia del español y con quienes han contribuido a su conocimiento, estudio y creación, en un recorrido que reúne patrimonio histórico, literatura y cultura.

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Capellán ha resaltado que "lo trascendente es que todo este conjunto de piezas, toda esa narrativa de la historia y evolución del español y de San Millán, vuelve al lugar de referencia", ya que esta muestra contextualiza por primera vez en el lugar donde se recogieron los primeros escritos en español.

Con una inversión de 2,8 millones de euros, ha recordado, se ha podido rehabilitar la torre del monasterio y otros elementos; además de habilitar el espacio expositivo, que mantendrá la mayor parte de las piezas expuestas, excepto las cedidas, y se renovará con otras. EFE

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