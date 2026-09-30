El Valencia Basket renueva al cubano Jasiel Rivero hasta final de temporada

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Valencia, 30 sep (EFE).- El Valencia Basket ha ampliado el contrato que el ala-pívot cubano con pasaporte español Jasiel Rivero firmó por un mes, el pasado 31 de agosto, hasta final de esta temporada, según informó la entidad ‘taronja’ este miércoles.

Rivero se incorporó al inicio de la pretemporada del Valencia Basket el 24 de agosto para reforzar los primeros entrenamientos ante las bajas de los jugadores convocados por sus respectivas selecciones y ante la ausencia por lesión del pívot francés Neal Sako y el 31 de agosto firmó un contrato temporal por un mes.

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Durante esta primera etapa, el interior cubano ha participado en tres de los cuartos partidos disputados hasta el momento repartidos en dos de Euroliga y en uno de la Liga Endesa. Rivero ha promediado 8,6 puntos y 4 rebotes en 16 minutos por encuentro.

Rivero disputará así su tercera temporada como jugador del conjunto valenciano tras su estancia entre el 2021 y el 2023. EFE

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