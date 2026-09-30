El Ayuntamiento de Madrid estudia los daños ocasionados al Oso y el Madroño de Sol

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Madrid, 30 sep (EFE).- La Dirección de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Ayuntamiento está estudiando los daños que ha podido sufrir la estatua del Oso y el Madroño situada en la Puerta del Sol, donde miles de personas se encuentran acampadas en protesta por el desahucio de Maricarmen y la situación de la vivienda en España.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, que es la encargada de mantener los diferentes elementos del patrimonio cultural de Madrid, como es el caso de esta conocida estatua, símbolo de la ciudad.

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La estatua se encuentra cubierta con una bandera de Palestina, así como con un chaleco reflectante del Sindicato de Inquilinas. También tiene en la espalda varias pegatinas: de la CGT, Liberar Madrid y Feminismo Socialista y Libertario.

En la base, hay varias pintadas, una de ellas es un mensaje dirigido a la presidenta madrileña en el que pone "Ayuso, ten cuidado" dentro del número 7, perteneciente a las '7 de Somosaguas', un grupo de siete universitarias, militantes de colectivos como Contracorriente y el Sindicato de Estudiantes, que fueron encausadas tras una protesta por un acto de Vox en 2025.

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También hay numerosas pegatinas, entre ellas de varios movimientos antifascistas y en contra de la plataforma 'Airbnb'.

Esta mañana ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha denunciado el acto de "vandalismo" de este monumento de interés cultural, que va a ser vallado por la Policía Municipal tras previa comunicación a la Policía Nacional.

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"No podemos permitir que se sigan mostrando imágenes de un monumento absolutamente vandalizado", ha remarcado el primer edil, que ha incidido en que "hay un peligro claro para el orden público y la seguridad". EFE