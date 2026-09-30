Espana agencias

Confirman la absolución de los 16 acusados por la muerte de seis mineros del Pozo Emilio en León en 2013

Guardar

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha confirmado la absolución de los 16 directivos, ingenieros y vigilantes de la empresa S.A. Hullera Vasco-Leonesa, quienes habían sido juzgados por la muerte de seis mineros y las lesiones sufridas por otros ocho trabajadores tras una emisión masiva de gas metano ocurrida el 28 de octubre de 2013 en el Pozo Emilio del Valle, en Tabliza (Santa Lucía de Gordón).

De este modo, el tribunal ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ministerio Fiscal y las partes adheridas contra la resolución dictada en noviembre de 2025 por el Juzgado de lo Penal número 2 de León.

PUBLICIDAD

La sentencia ratifica la exoneración de los acusados de los delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio por imprudencia grave y lesiones por imprudencia grave, y declara de oficio las costas del proceso.

Asimismo, la resolución ha liberado de los pedimientos de responsabilidad civil directa a las aseguradoras y de la subsidiaria a la compañía minera, sin perjuicio de las acciones civiles que puedan ejercer los perjudicados.

PUBLICIDAD

La Sala ha aceptado íntegramente los hechos probados de la primera instancia, que establecen que el suceso tuvo lugar a las 13.24 horas en la Planta 7ª Este del Macizo 7º del Grupo Benjamín debido a un fenómeno gaseodinámico o desprendimiento instantáneo imprevisible de metano en la zona del postaller.

La súbita acumulación de gas rebasó el cinco por ciento de grisú y redujo de forma inmediata los niveles de oxígeno al uno por ciento, lo que provocó el fallecimiento por anoxia oxipriva de seis operarios y lesiones de diversa consideración a otros trabajadores que acudieron a auxiliarles.

En la resolución se ha constatado que no ha quedado acreditada infracción alguna de la normativa de prevención de riesgos laborales ni de las disposiciones internas de seguridad aprobadas por la Autoridad Minera.

El fallo recalca que el sistema de ventilación ejecutado resultaba adecuado, que la empresa aplicó las medidas técnicas preventivas oportunas y que el accidente ocurrió de forma imprevisible en cuanto a su momento, magnitud y consecuencias.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Abellán, cardiólogo: “Uno de los asuntos que más me preocupa es lo que se sigue fumando hoy en día. Es brutal”

El especialista advierte sobre los riesgos del tabaquismo y pone el foco en su normalización entre los más jóvenes

José Abellán, cardiólogo: “Uno de los asuntos que más me preocupa es lo que se sigue fumando hoy en día. Es brutal”

Resultados ganadores del Super Once del 30 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once del 30 septiembre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 30 septiembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 30 septiembre

Shakira exprime al máximo su único día libre en Madrid: espectáculos de flamenco, reflexiones sobre el arte y degustación de vinos centenarios

La cantante ha compartido por redes sociales cómo ha disfrutado de la capital durante su residencia de conciertos en España

Shakira exprime al máximo su único día libre en Madrid: espectáculos de flamenco, reflexiones sobre el arte y degustación de vinos centenarios

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

La reforma del Reglamento General de Circulación permite a los ayuntamientos adaptar las tarifas del estacionamiento regulado mediante sus ordenanzas municipales

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Los parquímetros cambian este 1 de octubre: el tamaño de tu coche y la etiqueta influyen en el precio final

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

La DGT fija nuevas reglas para los ciclistas desde el 1 de octubre: cambios en adelantamientos, protección y circulación urbana

ECONOMÍA

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El Gobierno prorroga los descuentos del combustible: así quedan las ayudas que entran en vigor el 1 de octubre

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

Los gasolineros cargan contra la rebaja de la gasolina y el diésel: “No da una respuesta a los precios desbocados”

Las claves de los decretos de vivienda: cómo te afectan si eres inquilino y si eres propietario

DEPORTES

El representante de Justin Gaethje cierra la puerta a la revancha con Ilia Topuria: “Fue mejor que él y nunca ocurrirá”

El representante de Justin Gaethje cierra la puerta a la revancha con Ilia Topuria: “Fue mejor que él y nunca ocurrirá”

Una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta y un sorteo en un hotel: la surrealista clasificación de Omán en la Copa del Golfo

Problemas para Topuria: Arman Tsarukyan afirma que la UFC “le dijo que sí” a pelear por el título contra Gaethje antes que Ilia

Venden un histórico club francés por un euro: un fondo de inversión británico se hará cargo del equipo

Asesinan a tiros a Iliyan Filipov, presidente del equipo de fútbol más antiguo de Bulgaria: su nombre será grabado “en letras de oro” en el estadio