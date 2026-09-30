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A prisión la pareja que vivía con la mujer calcinada en un piso de Oviedo

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Oviedo, 30 sep (EFE).- La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la pareja detenida por la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado calcinado el pasado domingo en el interior de un piso incendiado en la capital asturiana.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han apuntado que la magistrada atribuye al hombre y a la mujer detenidos, que convivían con la víctima, un delito de homicidio, de acuerdo al criterio de la Fiscalía.

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El Ministerio Público ha justificado la petición de la medida cautelar de prisión provisional por la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, pueda imponerse a los investigados, y al considerar que existe riesgo de fuga.

El incendio se declaró a primera hora de la mañana del domingo en un piso situado en el número 4 de la calle Eugenio Tamayo de la capital asturiana y fueron los bomberos los que localizaron en su interior el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba distintas quemaduras.

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Desde el primer momento los agentes investigaron los hechos sin descartar ninguna hipótesis y tampoco la posible implicación de terceros. EFE

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