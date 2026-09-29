Rosa León: "Las Maricarmen de toda España son las que cambian la historia de un país"

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Javier Herrero.

Madrid, 29 sep (EFE).- Rosa León "no pensaba volver a cantar". Lo reconoce en una charla con EFE tras más de 20 años sin un disco nuevo ni de ganas de subirse a un escenario, una decisión que se dispone a revocar este martes acompañada por amigos como Joan Manuel Serrat en una jornada que podría ser histórica por más motivos.

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"Maricarmen y sus 87 años han despertado la conciencia de mucha gente, porque son las Maricarmen de toda España las que de alguna manera hacen cambiar la historia de un país al llegar al corazón de la gente", reflexiona esta cantante y productora ante un esperado decreto sobre vivienda que podría llegar hoy al Consejo de Ministros tras el mediático desahucio de esta anciana.

León (Madrid, 1951), que en su largo paréntesis musical llegó a la política activa de la mano de Trinidad Jiménez por el PSOE y fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, lo celebra durante los ensayos de su concierto en el Teatro de la Zarzuela, a solo unos cientos de metros de la acampada de Sol desplegada para reclamar mayor regulación social.

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"Las cosas pasan cuando pasan. No es que la gente esté dormida, es que hay que tener motivación para hacer las cosas y los jóvenes que estaban más en otra han decidido salir a la calle ahora", opina esta artista que ha hecho gala toda su vida de su compromiso social y que durante una etapa de su carrera decidió precisamente por ello empezar a cantar a los más pequeños.

Hubo quien lo vio como "un demérito" tras cantar temas de Luis Eduardo Aute como 'Las cuatro y diez' o 'Al alba'. "No lo era, era un mérito añadido, porque los niños son el futuro del ser humano y hay que darles lo mejor, no solo canciones enlatadas, igual que los mejores estudios y las mejores condiciones posibles", replica.

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Quien le convenció para tomar esa decisión fue la argentina María Elena Walsh, poetisa, novelista, escritora, dramaturga y cantautora, entre otras muchas cosas, también "alumna predilecta de Juan Ramón Jiménez", añade con énfasis, "aunque en España le pusieron nombre sobre todo por sus canciones infantiles".

"Ella quiso conocerme cuando grabé mi primer disco. Se plantó en mi casa y a partir de ahí me deslumbró. Surgió una relación muy particular. Yo como buena huérfana busqué siempre madres por todas partes y ella y su pareja, Sara Facio, se convirtieron en mis madres adoptivas. Me ayudó a redirigir mi vida artística, a reorientarme y a ser referente", subraya.

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Todas estas razones explican en buena medida el disco que Rosa León publicó el pasado viernes, el primero en 20 años, 'Carta de amor a María Elena Walsh' (Rapport Digital Music/Kraken).

"No pensaba volver a cantar, pero cuando hace unos años regresé de Dublín de dirigir el Instituto Cervantes, Alejo Stivel empezó a decirme que hiciese un disco, luego que por qué no lo hacíamos los dos y que por qué no sobre Walsh, porque yo a Alejo lo conozco por ella, que era íntima de su madre", explica León sobre un "círculo" que han tardado 6 años en cerrar.

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Muchos más amigos la han arropado en ese proceso y cantan estas canciones que muestran la faceta compositiva más adulta de la homenajeada, como el citado Joan Manuel Serrat, pero también Joaquín Sabina, Ana Belén, Rozalén, Víctor Manuel, Santiago Segura o Miguel Ríos, por citar unos pocos, la mayoría de los cuales estarán este martes en su concierto en el Teatro de la Zarzuela.

"Joaquín no, que se ha tomado muy en serio lo de su jubilación", comenta entre risas la artista, visiblemente sorprendida por haber logrado convocar igualmente a tantos compañeros para la cita de este martes, que llega después de que este verano participara en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en una propuesta junto al actor Pepe Viyuela.

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En el Teatro de la Zarzuela interpretará algunas canciones del nuevo álbum, pero también hará un recorrido por toda su carrera, desde aquellas primeras canciones que grabó con Aute. ¿Y después?

"Yo creo que sí que habrá más cosas. Cuando de repente te subes a un escenario, hay un hilo que tira de algún lado. Habrá que ver, no estoy cerrada", comenta sobre su posible continuidad en la música quien sí desecha volver a la política activa: "La política siempre ha estado en mi vida, desde los 15 años, pero no quiero dedicarme a ella, eso ya pasó".

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Eso sí, en las horas previas al concierto seguirá pendiente de la negociación del Gobierno para que la nueva regulación en torno a la vivienda salga adelante. "Y esperemos que la conciencia y el corazón les haya tocado a todos", apostilla. EFE