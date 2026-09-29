Espana agencias

Rosa León: "Las Maricarmen de toda España son las que cambian la historia de un país"

Guardar

Javier Herrero.

Madrid, 29 sep (EFE).- Rosa León "no pensaba volver a cantar". Lo reconoce en una charla con EFE tras más de 20 años sin un disco nuevo ni de ganas de subirse a un escenario, una decisión que se dispone a revocar este martes acompañada por amigos como Joan Manuel Serrat en una jornada que podría ser histórica por más motivos.

PUBLICIDAD

"Maricarmen y sus 87 años han despertado la conciencia de mucha gente, porque son las Maricarmen de toda España las que de alguna manera hacen cambiar la historia de un país al llegar al corazón de la gente", reflexiona esta cantante y productora ante un esperado decreto sobre vivienda que podría llegar hoy al Consejo de Ministros tras el mediático desahucio de esta anciana.

León (Madrid, 1951), que en su largo paréntesis musical llegó a la política activa de la mano de Trinidad Jiménez por el PSOE y fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, lo celebra durante los ensayos de su concierto en el Teatro de la Zarzuela, a solo unos cientos de metros de la acampada de Sol desplegada para reclamar mayor regulación social.

PUBLICIDAD

"Las cosas pasan cuando pasan. No es que la gente esté dormida, es que hay que tener motivación para hacer las cosas y los jóvenes que estaban más en otra han decidido salir a la calle ahora", opina esta artista que ha hecho gala toda su vida de su compromiso social y que durante una etapa de su carrera decidió precisamente por ello empezar a cantar a los más pequeños.

Hubo quien lo vio como "un demérito" tras cantar temas de Luis Eduardo Aute como 'Las cuatro y diez' o 'Al alba'. "No lo era, era un mérito añadido, porque los niños son el futuro del ser humano y hay que darles lo mejor, no solo canciones enlatadas, igual que los mejores estudios y las mejores condiciones posibles", replica.

Quien le convenció para tomar esa decisión fue la argentina María Elena Walsh, poetisa, novelista, escritora, dramaturga y cantautora, entre otras muchas cosas, también "alumna predilecta de Juan Ramón Jiménez", añade con énfasis, "aunque en España le pusieron nombre sobre todo por sus canciones infantiles".

"Ella quiso conocerme cuando grabé mi primer disco. Se plantó en mi casa y a partir de ahí me deslumbró. Surgió una relación muy particular. Yo como buena huérfana busqué siempre madres por todas partes y ella y su pareja, Sara Facio, se convirtieron en mis madres adoptivas. Me ayudó a redirigir mi vida artística, a reorientarme y a ser referente", subraya.

Todas estas razones explican en buena medida el disco que Rosa León publicó el pasado viernes, el primero en 20 años, 'Carta de amor a María Elena Walsh' (Rapport Digital Music/Kraken).

"No pensaba volver a cantar, pero cuando hace unos años regresé de Dublín de dirigir el Instituto Cervantes, Alejo Stivel empezó a decirme que hiciese un disco, luego que por qué no lo hacíamos los dos y que por qué no sobre Walsh, porque yo a Alejo lo conozco por ella, que era íntima de su madre", explica León sobre un "círculo" que han tardado 6 años en cerrar.

Muchos más amigos la han arropado en ese proceso y cantan estas canciones que muestran la faceta compositiva más adulta de la homenajeada, como el citado Joan Manuel Serrat, pero también Joaquín Sabina, Ana Belén, Rozalén, Víctor Manuel, Santiago Segura o Miguel Ríos, por citar unos pocos, la mayoría de los cuales estarán este martes en su concierto en el Teatro de la Zarzuela.

"Joaquín no, que se ha tomado muy en serio lo de su jubilación", comenta entre risas la artista, visiblemente sorprendida por haber logrado convocar igualmente a tantos compañeros para la cita de este martes, que llega después de que este verano participara en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro en una propuesta junto al actor Pepe Viyuela.

En el Teatro de la Zarzuela interpretará algunas canciones del nuevo álbum, pero también hará un recorrido por toda su carrera, desde aquellas primeras canciones que grabó con Aute. ¿Y después?

"Yo creo que sí que habrá más cosas. Cuando de repente te subes a un escenario, hay un hilo que tira de algún lado. Habrá que ver, no estoy cerrada", comenta sobre su posible continuidad en la música quien sí desecha volver a la política activa: "La política siempre ha estado en mi vida, desde los 15 años, pero no quiero dedicarme a ella, eso ya pasó".

Eso sí, en las horas previas al concierto seguirá pendiente de la negociación del Gobierno para que la nueva regulación en torno a la vivienda salga adelante. "Y esperemos que la conciencia y el corazón les haya tocado a todos", apostilla. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Embalses España: la reserva de agua bajó este 28 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua bajó este 28 de septiembre

Embalses España: la reserva de agua bajó este martes 29 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua bajó este martes 29 de septiembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 29 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cuántos euros me dan por un dólar este 29 de septiembre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un alquiler de unos 435 euros y 8 años de contrato: así son las condiciones con las que Maricarmen podrá volver a casa cuando reciba el alta del hospital

Un alquiler de unos 435 euros y 8 años de contrato: así son las condiciones con las que Maricarmen podrá volver a casa cuando reciba el alta del hospital

Acampada en Sol y última hora sobre el decreto Maricarmen, en directo | Junts se descuelga del decreto de vivienda por los cambios de última hora

El momento en que Amaia reclama a Pedro Sánchez que saque adelante las medidas para paliar la crisis de la vivienda: le entrega una pancarta de ‘Decreto Maricarmen’

La única diputada de los 350 que hay en el Congreso que ha declarado joyas: “Hay que ser transparentes en política y tener bolsillos de cristal”

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

ECONOMÍA

Máxima presión sobre Pedro Sánchez para cerrar en horas lo que no ha resuelto en ocho años

Máxima presión sobre Pedro Sánchez para cerrar en horas lo que no ha resuelto en ocho años

Así es la propuesta para expropiar viviendas en Berlín que hace temblar a las inmobiliarias: terreno jurídico inexplorado para reclamar 240.000 casas

Sumar asegura que están “lejos” de llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre el real decreto de vivienda, pero reconoce que “nos estamos acercando”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

DEPORTES

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

El primer entrenador de Roberto Fernández sabía que la selección sería su destino: “Cuando fichó por el Espanyol le dije: ‘Algún día llegarás a ser el ‘9’ de España”

España busca extender su hegemonía en la Nations League ante la Croacia de Modric que se mueve al ritmo de heavy metal de Slaven Bilic

Fernando Alonso y la fórmula secreta para salvar la F1: así deberían ser los monoplazas, según el piloto español

El día que Laporta vetó a Mourinho como posible entrenador del FC Barcelona: estaba por delante de Guardiola en las listas

De ser el portero más aclamado del Mundial 2026 a vivir un infierno por la fama: Vozinha ha perdido su “paz y tranquilidad”