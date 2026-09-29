Podemos exige al Gobierno rectificar y aprobar un solo decreto con las medidas de vivienda

Guardar

Madrid, 29 sep (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno rectificar y aprobar todas las medidas de vivienda en un solo decreto, porque llevar dos al Congreso para su convalidación es, a su juicio, una "trampa" para contener la movilización ciudadana que no va a funcionar.

En declaraciones a su llegada al pleno del Congreso este martes, Belarra se ha referido a los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y ha dicho que "el divide y vencerás no va a colar" en esta ocasión.

PUBLICIDAD

"Es evidente que dividir el decreto entre uno que tiene más posibilidades de salir y uno que sí o sí va a caer (el de la renovación automática de los contratos de alquiler) es una trampa y tiene un único objetivo: lavarle la cara al gobierno y contener la movilización social", ha dicho Belarra.

A su parecer estas medidas son "lo contrario de lo que hay que hacer cuando se quiere resolver el problema de la vivienda" y ha estimado que si el Ejecutivo tuviera una intención real de hacerlo estaría dispuesto a expropiar a los fondos buitre y bajar los precios del alquiler por ley.

PUBLICIDAD

Belarra no ha desvelado el voto de su formación el próximo viernes en el pleno extraordinario convocado en el Congreso para convalidar los decretos, pero ha exigido al Gobierno rectificar, "escuchar a la gente" movilizada y al Sindicato de Inquilinas y presentar un solo decreto.

En esa misma línea se ha expresado la diputada de Compromís Águeda Micó, quien ha mostrado su "decepción" por que sean dos decretos y ha advertido que hay cosas que sí le gustan y otras que no, como los "beneficios a los caseros", por lo que leerán la "letra pequeña" de las medidas.

PUBLICIDAD

"Esta compra venta de votos para poder sacar cosas que nos importan a todos disgusta un poco y el PSOE parece que siempre hace lo mismo", ha declarado. EFE