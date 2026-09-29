Galbiati: Tuvimos a muchos jugadores sin energía, es algo que no puede pasar

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València, 29 sep (EFE).- El entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, lamentó tras la derrota de su equipo en la pista de Valencia Basket en la Euroliga que tuvieran a tantos jugadores sin energía en el encuentro.

"Ha sido una noche muy mala para nosotros, hay que felicitar al Valencia Basket, pero nuestro partido ha sido muy malo. En la Supercopa, con el Olympicos y el domingo empezamos bien, pero hoy faltó energía ante un rival que mostró todo su talento en la cancha. Nosotros tuvimos a muchos jugadores sin energía y es algo que no puede pasar", explicó en la rueda de presa.

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"Llevamos poco tiempo juntos, sin apenas pretemporada y con problemas. Tuvimos un partido difícil el domingo pero creo que fue un problema de energía. No es fácil preparar contra el Valencia porque suben el ritmo y aprietan. Tenemos muchos novatos, hay un proceso y los que no lo son deben hacer más, pero ese es mi trabajo", deslizó.

Preguntado por el fichaje del interior brasileño Márcio Santos, el italiano no quiso valorarlo. "Está en Vitoria, no tenemos tiempos para meterle esta semana, vamos a ver si el jueves nos da algo, pero no quiero hablar de él ahora", concluyó. EFE

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