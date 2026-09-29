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0-1. Honduras logra un triunfo histórico ante Jamaica en Kingston

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Redacción Deportes, 28 sep (EFE).- Honduras logró este lunes un triunfo agónico por 0-1 ante Jamaica, el primero en su historia deportiva en Kingston, en la segunda jornada del Grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El seleccionado hondureño, que dirige el español José Francisco Molina, comenzó el partido muy ordenado en sus líneas, propuso un juego ofensivo con Keylor Figueroa y Dereck Moncada en el ataque, y al minuto 14 logró el gol de la ventaja que supo mantener hasta el pitido final.

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En una jugada de triangulación iniciada por la derecha, Keylor Figueroa llegó oportuno a rematar y anotó el único tanto del encuentro.

Jamaica reaccionó con remates a la portería hondureña, defendida por Edrick Menjívar, principalmente por parte de Bailey Cadamarteri, aunque sin mayores consecuencias.

El conjunto caribeño ejercía mucha marcación personal, a veces brusca, en su intento por igualar el marcador. En el primer episodio el árbitro del partido, el costarricense Juan Calderón, amonestó a tres jugadores jamaicanos.

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La 'H' centroamericana siguió dominando el partido, con el 66 % de posesión de la pelota, pero sin poder definir en los últimos metros del área rival, en la que solamente tuvo tres claras ocasiones de anotar, contra dos de Jamaica.

Al minuto 34 Luis Palma remató de cabeza en el área, pero la pelota se fue sobre el horizontal.

En el segundo tiempo Honduras mantuvo su dinámica y aumentó la posesión de la pelota, buscando hacer daño por el centro con Moncada y Figueroa, mientras que Jamaica, dirigida por Rudolph Speid, lo intentaba al contragolpe aprovechando el mayor potencial físico de sus jugadores.

Desde el minuto 68 Honduras jugó con diez por la expulsión, con tarjeta roja directa, de Dereck Moncada en un encontronazo con un jugador de Jamaica.

La selección caribeña mejoró su nivel de juego y se volcó al ataque, multiplicando el trabajo de los defensas hondureños para evitar el empate.

La 'H', que fue superada en juego por Jamaica en los últimos 20 minutos del partido, tuvo un par de ocasiones al contragolpe, pero le faltó contundencia, de lo que también careció el equipo caribeño, víctima del desespero.

El triunfo de Honduras también ha sido el primero para Molina en su segundo partido oficial como técnico de la 'H' desde que asumió en marzo pasado.

El próximo partido de Honduras será el 2 de octubre ante Martinica, también de visitante. EFE

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