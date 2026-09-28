Vox apoya la comisión de investigación de la crisis de Ceuta en el Senado

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Madrid, 28 sep (EFE).- Vox apoyará en el Senado la propuesta del PP para crear una comisión de investigación sobre la crisis de Ceuta, anunciada este lunes por el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, al considerar necesario determinar las responsabilidades de un Gobierno que pretende, a su juicio, "vender España a Mohamed VI".

Fuentes de Vox han confirmado su respaldo a esta iniciativa del PP y han aprovechado para preguntar a los populares por qué rechazaron su propuesta de crear otra comisión de investigación sobre el impacto de la denominada 'ley de nietos' en el censo electoral.

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"Si ahora consideran que el Senado debe servir para esclarecer responsabilidades políticas en asuntos de tal trascendencia nacional, deberían explicar por qué entonces se negaron siquiera a investigar una cuestión que afecta directamente a la confianza en el sistema electoral español", subrayan las fuentes. EFE