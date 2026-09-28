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El PNV aboga por un acuerdo "de mínimos" en vivienda y alejarse de "maximalismos"

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Bilbao, 28 sep (EFE).- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido a los grupos parlamentarios "un buen acuerdo de mínimos" y alejarse de "posturas maximalistas" en materia de vivienda.

"No se trata de que cada uno difunda su propio relato, sino de que tenemos que adaptarnos a las necesidades de la gente", ha señalado Vaquero en declaraciones a ETB1.

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La portavoz del Grupo Vasco ha analizado las negociaciones en torno al nuevo decreto sobre vivienda en el que trabaja el Gobierno español, y ha afirmado que su grupo es partidario de "poner límites a los fondos buitre” y ofrecer seguridad jurídica a los inquilinos, pero también de dar garantías a los pequeños propietarios.

Vaquero ha criticado los "vetos cruzados", porque "muchas veces son más ideológicos que cuestiones de contenido o de fondo".

"Nosotros estamos preparados, pero tenemos que alejarnos de las posturas maximalistas y de las posturas excesivamente ideologizadas, y hablar y llegar a acuerdos, porque es absolutamente necesario y porque la gente lo está pidiendo", ha añadido.

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Ha explicado que el acuerdo tiene que ser al menos de mínimos porque se trata de un decreto ley, una norma que se tiene que convalidar sin posibilidad de introducir enmiendas y "aprobar cualquier cosa sabiendo que no va a ser aprobada dentro de un mes es un fracaso".

El PNV ha planteado regular el alquiler de temporada: "Al final, la Ley de Vivienda dejó ese vacío y hacia ahí se han dirigido tanto los alquileres de temporada como las viviendas turísticas".

Además, reivindica, para construir más vivienda a medio plazo, "dar seguridad jurídica a la planificación urbanística”, por lo que es necesario "abordar también la ley del suelo".

"Por nosotros no va a quedar, estamos dispuestos a negociar. Si el Gobierno no logra un acuerdo aceptable para todos se generará más frustración y enfado en la población", ha indicado Vaquero, quien ha pedido al resto de loa grupos que no establezcan líneas rojas. EFE

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