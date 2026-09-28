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El niño Lucas Paulano presenta la canción y videoclip de España en Eurovisión Júnior 2027

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Madrid, 28 sep (EFE).- Bajo la idea de que "recordar es volver a llevar el corazón a lo que hemos vivido", el niño Lucas Paulano ha desvelado este lunes cómo suena 'Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)', la canción con la que representará a RTVE en la próxima edición de Eurovisión Júnior.

Junto con este tema que compusieron Blas Cantó, Dangelo y Carlos Almázar, también se ha presentado su videoclip, que ha dirigido Jimmy Llamas, responsable asimismo de los videoclips de los tres candidatos españoles previos en este festival infantil.

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Según explica la web de RTVE, en la grabación junto a Paulano han participado hasta 22 niños y niñas que bailan con puntos de luz una vistosa coreografía de Bel Lledó, así como dos pequeños músicos, entre los que se encuentra Marcos Paulano, al violín, hermano del joven artista.

"Tengo muchísimas ganas de pasármelo bien y estar con mis amigos, con mis compañeros", ha dicho en declaraciones recogidas por RTVE ante su participación en la final que tendrá lugar en Ta'Qali (Malta) el próximo 24 de octubre.

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Nacido en Jaén, Paulano fue elegido para representar a España en esa próxima edición de Eurovisión Júnior con tan solo 10 años por "su capacidad para emocionar sobre el escenario", una cualidad que en 2025 le convirtió en ganador del concurso de televisión 'La Voz Kids España'.

El joven cantante andaluz competirá por el triunfo con 15 delegaciones más, entre las que no se encuentra ninguna israelí, por lo que RTVE sí confirmó su participación el pasado mes de julio en esta versión infantil de Eurovisión.

No ha sucedido lo mismo con la versión adulta. José Pablo López, presidente de RTVE, anticipó la semana pasada en el Senado su intención de proponer al Consejo de Administración que RTVE tampoco concurse en 2027, como en 2026, en protesta por el genocidio israelí en Gaza y la falta de garantías para que no se utilice el festival con fines propagandísticos y se altere su resultado. EFE

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