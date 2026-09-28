EH Bildu pide un decreto "ambicioso" que prohíba desahuciar sin alternativa

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Erandio (Bizkaia), 28 sep (EFE).- El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha reclamado este lunes un decreto de vivienda "ambicioso" que prohíba los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y regule los alquileres de temporada.

Matute ha hecho estas declaraciones en Erandio (Bizkaia), donde ha expresado su apoyo a las familias de los edificios conocidos como 'Los Ochos', a las que el fondo de inversión propietario de las viviendas ofrece comprarlas o abandonarlas al vencer sus alquileres.

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Ha explicado que ha acudido allí expresamente porque de los fondos de inversión se habla a menudo "como una realidad ajena", y ha sostenido que en esos bloques 150 familias corren el riesgo de ser desahuciadas si no aceptan lo que ha calificado de "chantaje", un precio que considera abusivo.

"Desarraigar a la gente de sus pueblos, obligarla a irse a otros lugares, no es la forma de construir una sociedad normalizada", ha afirmado, antes de recordar que también hay desahucios en marcha en Bilbao, Vitoria y San Sebastián.

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Sobre el decreto que prevé aprobar el Gobierno, ha reclamado que incluya la prohibición de desahuciar sin alternativa, y la regulación de los pisos de temporada que, a su juicio, se han convertido en "la vía de escape" para eludir la ley de vivienda.

También ha pedido un límite a las subidas de los alquileres y estabilidad para los inquilinos, que no deben vivir con "la espada de Damocles" de la renovación anual.

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El diputado ha valorado que las diez medidas planteadas por el Gobierno van "por una cierta buena dirección" y pueden servir de "buena pista de aterrizaje" para incorporar otras, aunque ha advertido de que hará falta una mayoría parlamentaria y ha pedido al resto de formaciones que "recapaciten" y atiendan a las movilizaciones.

En cuanto al Gobierno Vasco, ha sostenido que la ley vasca de vivienda de 2015 ya permite "hacer mucho más de lo que se hace", incluida la expropiación de pisos en manos de fondos o de entidades bancarias que permanecen cerrados, y ha pedido que "simplemente se desarrolle".

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Matute ha rechazado, por último, que el escudo frente a los desahucios distinga según quién los promueva: "No se trata de hablar de desahuciadores buenos y desahuciadores malos".

Ha defendido que los pequeños propietarios cuenten con ayudas ágiles ante los impagos y ha subrayado que "nadie está planteando que todo el mundo viva gratis", sino que los alquileres sean "razonables". EFE

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