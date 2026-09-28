Arcadi España dice que el decreto de vivienda se negociará "hasta el último momento"

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València, 28 sep (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido a los grupos parlamentarios que "estén a la altura" de cara al real decreto sobre vivienda que el Gobierno prevé aprobar este martes y ha dicho que están negociando "hasta el último momento para tener un gran texto que lance las soluciones necesarias".

Antes de inaugurar el Congreso Eurochambres, que se celebra hasta este martes en el Palau de la Música de València, el ministro ha reconocido ante los medios "el esfuerzo y la manifestación de dignidad" de los ciudadanos que acampan en la Puerta del Sol (Madrid) tras el desahucio de Maricarmen.

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"El Gobierno de España lo escucha, y espero también que los distintos grupos parlamentarios estén a la altura de las circunstancias que vive que vive nuestro país y que las medidas que se están negociando a lo largo del día de hoy, mañana, cuando vayan a la parte parlamentaria, también la respalden", ha indicado.

El ministro de Hacienda ha criticado la "concepción de vivienda" que tienen el Partido Popular y Vox, como "un mercado más", mientras que las fuerzas progresistas creen que "el mercado de la vivienda presenta claros síntomas de que no está funcionando correctamente", ha sostenido.

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Asimismo, ha recordado que "no es la primera vez que el Gobierno de España plantea medidas ambiciosas" en esta materia y ha ensalzado la ley de Vivienda, "que muchas comunidades autónomas del Partido Popular no han querido aplicar", ha lamentado.

El ministro España también ha criticado que el PP y Vox hayan bloqueado otros reales decretos leyes con los que se podrían haber evitado "situaciones dramáticas como la que hemos visto con Maricarmen" y ha agradecido el "esfuerzo y dignidad" que "están dando los ciudadanos en las calles".

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En esta línea, España ha asegurado que, a pesar de que las competencias en vivienda están en el marco de las comunidades autónomas, el Gobierno "no renuncia a tomar decisiones" y ha señalado que "todos deben ceder": "La democracia es, a veces, renunciar a posiciones de máximos por un acuerdo y, sobre todo, la democracia es avanzar", ha añadido.

Por ello, el ministro ha señalado que existe "un gran margen de avance en muchas materias", como la fiscal, y ha adelantado que "se están negociando medidas con los grupos que supondrán también pasos adelante de una gran trascendencia".

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"Escuchando lo que hemos escuchado de áticos en Madrid y aquí en la Comunidad Valenciana, donde determinadas personas se repartían pisos de protección oficial, yo creo que tendrían que ser prudentes, reflexionar qué es lo mejor para su país y ser constructivos en las propuestas que hagan de vivienda", ha argumentado.

A su juicio, "el valor por encima de todo" es ayudar a los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda y no permitir que ocurran situaciones como la de Maricarmen, y ha advertido: "Yo creo que todos tenemos que ceder". EFE

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(Foto) (Vídeo)