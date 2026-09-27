Un proyecto europeo convertirá los residuos plásticos en una oportunidad de valor

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Pilar Mazo

Logroño, 27 sep (EFE).- Un consorcio formado por once socios de ocho países europeos trabaja en el desarrollo de una ruta tecnológica completa, industrialmente viable, para convertir los residuos plásticos en una oportunidad de valor, ha señalado a EFE su directora técnica, la bioquímica Maribel Martínez Vergara.

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Este proyecto de I+D, denominado ACTPAC, está financiado por la Unión Europea, con una inversión de 4,7 millones de euros, tiene una duración de cuatro años y finalizará en diciembre de 2027 con la participación de entidades de Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Francia, España, Bélgica, Turquía y Austria.

El objetivo de esta investigación es transformar residuos plásticos de difícil reciclaje que se generan, especialmente el polietileno, en productos químicos de alto valor y nuevos materiales biodegradables respetuosos con el medio ambiente, según Martínez Vergara, investigadora del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja 'Novex', que es uno de los que participan en este consorcio.

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Se trata de "una ambiciosa investigación", ha dicho, ya que, actualmente, la tasa de reciclado de este material es inferior al 1 % a nivel mundial y se pretende crear una alternativa sostenible a los plásticos tradicionales y reducir la huella ambiental asociada a su producción y gestión.

A nivel mundial, el polietileno -un polímero altamente resistente a la degradación- también es el plástico más utilizado y representa aproximadamente el 30 % de la producción total de plásticos, ha informado.

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El proyecto surgió de la necesidad de abordar la estabilidad química del polietileno y convertirlo en un recurso para una bioeconomía circular más sostenible, dado el elevado volumen de plástico que se genera.

Por ejemplo, durante 2022 en Europa, se generaron 32,3 millones de toneladas de residuos plásticos de difícil reciclaje, fundamentalmente el polietileno, ha detallado.

De este volumen, se reciclaron 8,7 millones de toneladas y se realizó a través del sistema mecánico, que es la tecnología predominante, que consiste en la recogida, clasificación, trituración, lavado y fundido de los residuos plásticos para crear nuevos productos.

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La metodología propuesta en este proyecto para degradar el polietileno combina innovadores modelos catalíticos, que conjugan tecnologías de reciclaje químico y biológico.

'Novex', que actualmente tiene abiertas diversas líneas de investigación, no solo centradas en el calzado, participa en las fases finales del proyecto, centradas en el escalado de los poliésteres desarrollados mediante la utilización de enzimas.

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El proyecto espera demostrar, a escala piloto, tres rutas industriales para transformar residuos de polietileno en productos de alto valor y se encuentra ya en su fase final para escalar a los procesos industriales.

Los resultados incluirán estudios completos de análisis de ciclo de vida, evaluaciones tecnoeconómicas, prototipos industriales y la consolidación de una cadena de valor basada en residuos plásticos reciclados y transformarlos en nuevos materiales avanzados.

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Su directora técnica ha incidido en el alcance de este proyecto, ya que es uno de los primeros europeos en abordar, de forma integrada, toda la cadena de transformación del polietileno desde un punto de vista de la sostenibilidad. EFE