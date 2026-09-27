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Un libro defiende la libertad personal frente al mito de obediencia extrema en el Opus Dei

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Raquel de Blas

Madrid, 27 sep (EFE).- El director de la Oficina de Comunicación del Opus Dei en Reino Unido, Jack Valero, reivindica la libertad personal de cada miembro de la institución y niega que la Obra ejerza un "control" sobre sus decisiones o se rija por una "obediencia extrema".

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En 'El Opus Dei sin filtros. Por qué me hice de la Obra' (Almuzara), el autor sostiene que la vocación, la permanencia y las opciones concretas de cada integrante responden a un discernimiento individual y presenta una veintena de testimonios para combatir, según afirma en una entrevista con EFE, los tópicos sobre poder, manipulación y consignas internas.

"Son historias de vidas reales, de personas muy distintas que han escuchado esa llamada de Dios que se ha metido en sus vidas de una manera inesperada y tratan de hacer cosas. Es gente imperfecta, que sufre. El Opus Dei no es para personas perfectas, no es un plan perfecto, es un acercarse a Dios para vivir de una manera, pero que se adapta a tus circunstancias", explica el autor.

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Durante los 25 años que lleva trabajando como portavoz del Opus Dei en Reino Unido, Valero ha tenido que responder a muchas preguntas sobre el poder, el dinero, la influencia, el papel de la mujer o el supuesto secretismo de la Obra.

Cuestiones "legítimas" que no ha querido responder de forma doctrinal, sino "desde abajo", dejando que sean los propios protagonistas quienes describan cómo viven la fe, el trabajo, la familia, las dudas y las dificultades.

"Sin las personas, la Obra no existe", asevera Valero, que durante toda la entrevista reivindica la libertad personal de los miembros del Opus Dei. Para él, el prejuicio más difícil de desmontar es la idea de que siguen un "plan dirigido" desde arriba, reciben consignas sobre su vida personal o actúan movidos por una "obediencia extrema" que anula su criterio.

Valero rechaza esa interpretación y afirma que las decisiones relacionadas con la vocación deben ser tomadas exclusivamente por la persona. "La decisión tiene que ser cien por cien de la persona”, asegura al referirse al discernimiento de si alguien tiene vocación al celibato o si desea ser numerario, agregado o supernumerario.

El papel de quienes acompañan, añade, consiste en "rezar, escuchar y orientar" si se les pide, pero no en decidir por otra persona. Una forma de acompañar esos procesos que ha cambiado con el tiempo. "Antes se aconsejaba más", afirma, y recuerda que podía ocurrir que alguien animara a otra persona a considerar una vocación determinada porque veía en ella cualidades.

Ahora, asegura, se ha reforzado el criterio de que esas sugerencias no deben hacerse: "Hay mucho más énfasis en la libertad", incide Valero, que explica esa evolución alcanza también a las personas que concluyen que su lugar no está en el Opus Dei.

"Si tú ves que no, pues no, y ya está, y puedes seguir estando a nuestro lado, no siendo de la Obra". Esto refleja una "maduración" de la institución y una mayor conciencia de la necesidad de explicar desde fuera una libertad que "los miembros perciben muy bien desde dentro", asevera.

En el libro, trata de mostrar esa libertad a través de relatos muy distintos: un empresario, una joven de Buenos Aires, una aficionada a Tolkien, un científico, una madre de familia o un sacerdote. Uno de ellos es el caso de Ángel, un taxista de Madrid que pensaba que no podía pertenecer a la institución porque no tenía carrera universitaria ni una situación económica holgada.

La respuesta que recibió, según el autor, fue la invitación a dejar entrar a Dios en su vida y a hablar de él en su entorno. "Él entendió que su trabajo en el taxi, hablando todo el día con pasajeros, era el mejor espacio para hacerlo", rememora.

Para el autor, muchas críticas externas parten de interpretar la institución como una organización con un plan coordinado de influencia social, política o económica. "El Opus Dei no tiene un plan para mejorar el mundo", sino que ofrece formación religiosa, teológica, doctrinal y humana a sus miembros, que después "deciden libremente cómo actuar en su familia, profesión y entorno social".

Cada miembro decide dónde vive, a qué iniciativas apoya, si participa o no en el debate político y cómo se posiciona ante asuntos sociales como, por ejemplo, el aborto, detalla Valero.

Admite que los miembros y las iniciativas vinculadas a la institución participan en proyectos educativos, sociales, universitarios y eclesiales en numerosos países, pero rechaza que responda a una "lógica de poder o control". "Muchos miembros tienen poco dinero y les cuesta llegar a fin de mes. Otros manejamos recursos para iniciativas de la Obra, pero intentamos vivir con sencillez y austeridad", admite.

Lamenta además que se perciba la institución como una organización con un plan centralizado de influencia política o social: "El Opus Dei no tiene un programa específico para mejorar el mundo. Forma a las personas y luego cada una decide cómo quiere servir, a quién apoyar, dónde trabajar y cómo contribuir a la sociedad", señala.

Sobre las voces críticas o las personas que han vivido experiencias dolorosas dentro de la Obra, Valero defiende que deben ser escuchadas y que la institución, que ha creado oficinas de escucha en distintos países, "debe revisar lo que haya podido hacerse mal, resarcirlo y corregirlo". EFE

(Foto)

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