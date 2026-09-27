Turull (Junts) defiende "parar los pies" a fondos buitre sin criminalizar a pequeños propietarios

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido que su partido es favorable a "parar los pies" a los fondos buitre, pero ha pedido al Gobierno que no mezcle el decreto de vivienda con medidas que lo que hacen es criminalizar al pequeño propietario algo que, apunta, ocurrió con el decreto ómnibus con las pensiones.

"El Gobierno lo sabe. Si quieren mezclar cosas, no van a a tener nuestro voto. Y creo que aquí todos los partidos hemos de hacer un esfuerzo", ha dicho en declaraciones a los medios este domingo desde las Campas de Foronda de Vitoria-Gasteiz, donde ha participado en el Alderdi-Eguna del PNV.

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Turull ha defendido que se debe "salir de la trinchera ideológica" para actuar en beneficio de la gente, y ha dicho que el Gobierno sabe que Junts defiende una regulación corta y contundente, que además de parar a los fondos buitre estimule fiscalmente a propietarios e inquilinos.

"Parar los pies, insisto, a los fondos buitre, porque tienen la sensibilidad social de una apisonadora y estímulos para que la gente tenga seguridad jurídica y vea en aquello facilidades para poner los pisos en alquiler. Son medidas, son muy claras, las tiene el Gobierno y creo que en esto el PSOE está de acuerdo", ha añadido.

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En este sentido, ha lamentado que hay partidos políticos que "prefieren la agitación, prefieren el tuit y los 'likes' para cargar y agrandar el problema".

ALDERDI EGUNA

En referencia a la participación de Junts en el Alderdi Eguna del PNV ha asegurado que quieren seguir colaborando entre las dos formaciones en beneficio de los ciudadanos.

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"Estamos muy contentos de poder colaborar con el Partido Nacionalista Vasco en todo aquello que es muchísimo más lo que nos une, que lo que nos puede separar circunstancialmente, la defensa de nuestras naciones, respetando a cada uno los pasos que quiera dar respecto a su autogobierno", ha expuesto.