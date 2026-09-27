Se entrega el asesino de su pareja en Las Cabezas (Sevilla) tras horas atrincherado

Guardar

Sevilla, 27 sep (EFE).- El supuesto autor de la muerte a puñaladas de su pareja, una mujer de 47 años, en Las Cabezas (Sevilla) se ha entregado este domingo a la Guardia Civil después de permanecer atrincherado durante horas en su vivienda de esta localidad.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, este hombre, de 56 años, salió de la vivienda en la mañana de este domingo tras las labores de mediación de los agentes de la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

El hombre está siendo atendido, custodiado por la Guardia Civil, de las importantes lesiones que se ha infligido, según ha señalado Toscano. EFE

1010282

(Foto) (Vídeo)