Pradales avisa a quien esté en Moncloa que el autogobierno no es moneda de cambio y los vascos no renuncian a gobernarse

27/09/2026 El lehendakari, Imanol Pradales, en los saludos a militantes en el Alderdi Eguna en Vitortia POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA ÁLAVA IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS

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El lehendakari, Imanol Pradales, ha avisado a "quien esté en la Moncloa" que el autogobierno "no es moneda de cambio" y que los vascos no renuncian a gobernarse. Asimismo, ha advertido a 'Aznares y Abascales' que hace 25 años Euskadi fue a las urnas a decir 'no' a Aznar y a la imposición, y 'sí' a Ibarretxe y a Euskadi.

Pradales ha hecho estas manifestaciones en su intervención este domingo en las campas de Foronda con motivo del 50 aniversario del Alderdi Eguna (Día del partido) del PNV, donde también se han dirigido desde el estrado a los militantes jeltzales el presidente del EBB, Aitor Esteban, y la EGIkide Elena Bilbao.

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El jefe del ejecutivo vasco ha afirmado que la carpeta del Estatuto de Gernika "sigue sin cerrarse, por desgracia", y que cada Alderdi Eguna deben recordarlo. "Este Gobierno está poniendo toda la carne en el asador para que se cumpla el Estatuto en su integridad y los plazos se agotan. También estamos trabajando con la agenda bilateral y para lograr nuevas capacidades política", ha subrayado.

En este punto, ha recordado al presidente del Gobierno que el pueblo vasco valora el pacto y la palabra dada, pero si hay algo que no acepta es que "se juegue con ella". "El tiempo se acaba, aún tiene una oportunidad y en su mano está que el próximo Alderdi Eguna pueda venir aquí y deciros que Sánchez ha cumplido el pacto y la palabra. Veremos", ha indicado a los presentes.

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En todo caso, ha advertido de que "esté quien esté en Moncloa, debe saber que el autogobierno no es una moneda de cambio y que con el autogobierno no se juega". "Nunca vamos a renunciar al derecho de gobernar nuestra propia casa. Nunca. Se lo debemos a quienes nos antecedieron y a quienes están por venir", ha aseverado.

AZNAR

En otro momento de su discurso, Pradales ha arremetido contra el expresidente del Gobierno con el PP José María Aznar, a quien ha acusado de volverse a poner la "armadura del nacionalismo español, el disfraz del Cid Campeador dispuesto a reconquistar España". "No hay más que verle paseándose por Ceuta, hablando de cobardía o traición, o eso de que: 'el que pueda hacer, que haga'", ha dicho.

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Por ello, ha llamado a tener "cuidado con pensar que solo apunta a algunos" y ha lanzado un 'aviso a navegantes'. "Si el PP de Aznar, con Vox, llega a la Moncloa, ¡cuidado!. Ya les conocemos y sabemos de lo que son capaces. Lo sufrimos hace 25 años", ha destacado.

No obstante, ha dicho a 'los Aznares y Abascales' que recuerden que hace 25 años el pueblo vasco reaccionó. "Nos pusimos en pie, fuimos a votar en masa y dijimos: ¡No a Aznar! ¡No a la imposición! ¡Sí a Ibarretxe! ¡Si a Euskadi!", ha exclamado, aludiendo a la victoria en las elecciones autonómicas de 2001 de la candidatura encabezada por Ibarretxe con un record de 33 escaños y más de 600.000 votos, en las que Jaime Mayor Oreja era el candidato del PP a la Lehendakaritza.

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ALDERDI EGUNA

En relación a la propia celebración del 50 Alderdi Eguna, Pradales ha animado a conocer "de dónde venimos, para saber a dónde queremos ir" y ha recordado la situación de hace 50 años con "cuántos problemas, preocupaciones e incertidumbres". "Y acertamos, le dimos continuidad al legado de Agirre y de Leizaola, con autogobierno, derechos históricos, Estatuto de Gernika y pacto económico. Autogobierno al servicio de la construcción social y la construcción nacional", ha relatado.

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En este punto, ha subrayado que en 1977 no todos actuaron igual. "Unos abrazaron la vía de la violencia y la lucha revolucionaria, despreciaron y denigraron el camino del autogobierno. Nosotras y nosotros apostamos por construir Euskadi piedra a piedra, por defender la democracia y los derechos humanos, y nos pusimos manos a la obra, el País estaba en ruinas y comenzamos desde cero", ha destacado.

Según ha afirmado, "hoy se aplaude y reconoce aquella apuesta: Clústers, Parques Tecnológicos, RGI contra la pobreza, Metro, Kursaal o la capacidad transformadora del Guggenheim, y este legado lo reconocen hoy incluso quienes lo combatieron".

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En este sentido, ha alabado la labor del Lehendakari Garaikoetxea, "arquitecto del autogobierno", del Lehendakari Ardanza, con su "búsqueda permanente de la paz, su impulso para sacar a Euskadi de la ruina industrial, modernizar la economía, y garantizar siempre la cohesión social".

También ha celebrado que ahora se están recibiendo los frutos de las decisiones del lehendakari Ibarretxe, el "desarrollo humano; las Biociencias, Energía o Aeronáutica; Ciencia, Innovación y Tecnología; o la igualdad entre hombres y mujeres".

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Del mismo modo, ha puesto en valor la cosecha sembrada por el lehendakari Iñigo Urkullu: "Paz, Memoria y Convivencia, Internacionalización. Euskadi Basque Country; Cuántica y Nuevas Tecnologías; o la Crisis Financiera y garantizar los servicios públicos haciendo frente a la pandemia". "Gracias a aquellas decisiones, hoy Euskadi es un pueblo avanzado. ¡Gracias Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe y Urkullu!", ha expresado.

Tras subrayar que hoy Euskadi cuenta con instituciones sólidas que permiten gobernar su "propia casa, en la que hay calidad de vida", ha reconocido que sigue habiendo problemas y retos. "Tenemos que hablar de ellos y responder con medidas y propuestas: hacer frente al incremento del coste de la vida, la cesta de la compra, la luz o el gas, el depósito del coche o la hipoteca; mejorar la educación y los resultados académicos; combatir el acoso escolar o afrontar el tema de las pantallas; construir más viviendas y más rápido, o impedir que se desahucie injustamente a las personas", ha enumerado.

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Asimismo, ha citado la necesidad de contar con 8.000 ertzainas al servicio de la seguridad de la ciudadanía, mejorar la Atención Primaria y reducir las listas de espera; ayudar a los baserritarras, arrantzales, ganaderos y viticultores que "lo están pasando mal", o aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales de la juventud.

"Son problemas distintos, sí, pero tienen algo en común: forman parte de la vida cotidiana de la gente, y ahí vamos a estar siempre, estando con unos y otros, compartiendo lo bueno y lo malo, y hablando de todo, pisando calle, escuchando a las personas y poniéndonos en el lugar del otro", ha señalado, para añadir que "mirando a los ojos de la gente y con medidas concretas", eso es gobernar y hacer país "día a día y cuidar a la gente".

Por ello, ha aseverado que el Gobierno está en marcha y no gobierna mirando a las elecciones, sino que lo hace a largo plazo. "Pero, por ahí andan algunos calculadora en mano, diciendo que ponen al pueblo por delante del partido. Esta época no pide retórica y lírica. Lo que exige este tiempo es colaboración, honestidad y mojarse para para sacar adelante Euskadi", ha manifestado.

EUSKERA

El lehendakari ha aprovechado su intervención para hacer también una defensa del euskera señalando que esta lengua necesita la complicidad de todas y de todos en Euskadi y ha alertado sobre su "preocupación" por los "ataques desde muchos frentes" contra el euskera, contra el autogobierno y contra el pueblo vasco.

Tras destacar el "enorme" avance logrado en el conocimiento del euskera, ha señalado que el siguiente gran reto es dar un salto equivalente en su uso. En este sentido, ha reivindicado la iniciativa 'Jauzia Gara', como una invitación a toda la sociedad vasca a implicarse en el futuro del euskera, también a quienes todavía no lo conocen, y ha apelado especialmente a quienes lo hablan a dar un paso adelante. "El euskera se impulsa cada día, en casa, en la calle, en el trabajo o en las redes, con pequeños gestos cotidianos", ha animado.