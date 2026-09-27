Pablo Hernández: "Vamos a intentar seguir invictos y sumar de tres"

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Castellón, 27 sep (EFE).- El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, afronta con ambición el encuentro en Leganés de este lunes con la intención de mantener su buena racha y con la intención de "seguir invictos y sumar de tres" para continuar en el liderato de laLiga Hypermotion.

Los albinegros llegan a Butarque tras sumar todos los puntos posibles como visitantes. "Hemos sido capaces de ganar los tres partidos fuera de casa", dijo Pablo, aunque reconoció que van a "sufrir siempre a domicilio, porque los equipos quieren hacerse fuertes en casa", a la vez que puso en valor que en este arranque, están sacando "más puntos que el resto, pero esto acaba de empezar".

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El Castellón ha ganado cinco encuentros y ha empatado uno en las primeras seis jornadas, con lo que "la idea es darle continuidad y mantener el nivel", ante un Leganés que "es un rival complicado, que se ha reforzado muy bien y ha apostado fuerte para hacer una buena plantilla y estar arriba", apuntó su técnico.

También destacó Pablo Hernández la figura de Rubén Albés, "un entrenador que tiene mucha experiencia en la categoría y que nos va a exigir muchísimo", aseguró.

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El conjunto de la Plana llega tras firmar un encuentro prácticamente perfecto ante el Tenerife, al que ganó 5-0. "Después de un partido tan bueno una de las cosas más complicadas es repetir. Una de las cosas más difíciles en el fútbol es cuando un partido se te da redondo repetirlo, pero vamos a intentarlo", destacó antes de asegurar que si juegan al nivel con el que jugaron ante el Tenerife "nos va a acercar mucho a ganar", aseveró.

El técnico castellonense se pronunció respecto a las tres bajas por los compromisos internacionales: Matías Orozco, Rodrigo Rêgo y Amir Saipi. "Hay otros jugadores muy preparados que han demostrado que están enchufados, con ganas de participar y ayudar; tenemos una plantilla amplia para estas ocasiones", dijo al respecto.

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Sin embargo, Pablo Hernández quiso matizar que "no es justo" competir con ausencias por este motivo y que si de él dependiera "pararía la liga" porque considera que "es desvirtuar un poco la competición". EFE

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