Mónica García exige al Gobierno que lleve al Consejo el 'decreto Maricarmen': "Nos estamos jugando la legislatura"

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La ministra de Sanidad y candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha exigido al Gobierno que lleve este martes al Consejo de Ministros el denominado 'decreto Maricarmen' para hacer frente a la crisis de vivienda y ha reclamado que incluya "los máximos" para proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.

Así lo ha señalado durante su participación en un acto en Fuenlabrada sobre vivienda, donde ha asegurado que la situación actual supone "una crisis habitacional urgente" y ha reclamado al PSOE que "deje de arrastrar los pies". "Nos estamos jugando el Gobierno y nos estamos jugando la legislatura", ha advertido.

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"Tiene que escuchar ese clamor social que, por cierto, llevamos empujando desde hace muchos meses. El decreto Maricarmen tiene que ir sí o sí al Consejo de Ministros. Si las derechas no fueran tan buitres como los fondos a los que están defendiendo, si se hubieran aprobado las medidas que hemos llevado sistemáticamente al Congreso de los Diputados, si el PSOE no hubiera arrastrado los pies, no estaríamos aquí ahora, en este momento", ha espetado la ministra.

En este sentido, ha insistido en que si el PSOE hubiera escuchado sus propuestas y el real decreto se hubiera llevado al Consejo de Ministros "en julio o a principios de septiembre", como estaba previsto, "no se estaría aquí".

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RENOVACIÓN DE CONTRATOS

Entre las medidas que Más Madrid pretende incluir en el decreto ha citado la prohibición de los desahucios, la renovación automática de los contratos de alquiler y la regulación de los alquileres temporales y de las viviendas de uso habitacional.

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"No estamos en tiempos de mínimos, estamos en tiempos de máximos", ha recalcado, antes de defender que la crisis de vivienda no es únicamente un problema habitacional, sino también "una crisis de salud, una crisis social y una crisis económica".

García ha puesto como ejemplo el caso de Maricarmen, una mujer de 87 años que, según ha relatado, llevaba 70 años viviendo en su vivienda y que fue desalojada recientemente. "Una mujer de 87 años que lleva 70 años viviendo en su casa que es sacada por una ambulancia", ha señalado, calificando las imágenes del desahucio de "absolutamente desgarradoras".

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La ministra ha defendido además que el caso de Maricarmen supone "un punto de inflexión" y ha pedido a las fuerzas políticas del Congreso que tengan en cuenta el impacto social de la situación. "Basta ya, no podemos más. No pueden más los inquilinos, no pueden más las familias, no pueden más las Maricármenes, no pueden más los jóvenes", ha señalado.

En este contexto, ha puesto como ejemplo la situación del alquiler en Fuenlabrada, donde, según ha indicado, ha localizado únicamente "dos pisos de alquiler por menos de 1.000 euros".

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"Dos pisos en todo Fuenlabrada, un municipio trabajador, de gente honesta, que va todos los días a trabajar, que no llega a fin de mes", ha afirmado, para insistir en que el problema "no se soluciona solamente construyendo", sino también mediante medidas "valientes y urgentes".

PIDEN ESTUDIAR LA EXPROPIACIÓN

Preguntada por la posibilidad de expropiar la vivienda de Maricarmen, García ha respondido que su formación va a pedirlo y que será necesario "estudiar las vías legales" para hacerlo.

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"No puede ser que un fondo buitre, que una empresa absolutamente desalmada, eche a una mujer de su casa", ha manifestado, para añadir que este caso es "la punta del iceberg" de una situación que afecta a "cientos, miles de personas" que son desahuciadas o no pueden acceder a una vivienda.

García ha reclamado que la política de vivienda no quede en manos de la derecha y ha responsabilizado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de determinadas políticas en materia de vivienda.

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"Las competencias en materia de vivienda son de las comunidades", ha recordado, antes de reclamar al Gobierno central que adopte medidas para evitar que se repitan situaciones como la de Maricarmen.

Asimismo, ha defendido la acampada instalada en Puerta del Sur como una expresión del "clamor social" ante la situación de la vivienda y ha trasladado su apoyo a sus reivindicaciones. "Nos tenemos que unir de la mano las instituciones, los partidos progresistas y la sociedad civil", ha afirmado García, que ha defendido el papel de los movimientos sociales para impulsar cambios políticos.

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