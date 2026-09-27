Espana agencias

Medallista indio critica los Juegos Asiáticos por fallos en la organización: "Es triste"

Guardar

Tokio, 27 sep (EFE).- El jugador de bádminton indio H.S. Prannoy calificó de "triste" y "mediocre" la XX edición de los Juegos Asiáticos en curso en Aichi-Nagoya, que este domingo entraron en su noveno día, sumándose a las quejas que motivaron las disculpas de la organización el sábado.

"Es triste", afirmó el ganador de una medalla de bronce por equipos en los actuales Juegos en un vídeo publicado la víspera por la Federación India de Bádminton, quien agregó: "Nunca me pareció que estuviéramos jugando unos Juegos Asiáticos, para ser sincero".

PUBLICIDAD

La organización de los Juegos decidió, con el fin de reducir costes, no construir una villa exclusiva para los deportistas en la ciudad japonesa de Nagoya. Mientras que algunos competidores se hospedan en hoteles y algunos otros incluso en un crucero atracado en el puerto, varias delegaciones han denunciado falta de alojamientos y fallos logísticos.

"La gracia de un evento multideportivo es precisamente conocer al resto de los jugadores, tener la oportunidad de interactuar con ellos, de charlar", añadió Prannoy, quien reiteró que la situación era "realmente triste" en comparación con la organización de los anteriores Juegos Asiáticos, con sede en la ciudad china de Hangzhou.

PUBLICIDAD

"Después de China uno espera que las cosas mejoren tras tres o cuatro años", dijo, "pero todo ha empeorado y creo que muchos tuvieron experiencias difíciles con el alojamiento y el transporte. Así que, para ser honesto, fue un evento bastante mediocre".

El secretario general del Comité Organizador, Satoshi Murate, se disculpó el sábado por las quejas por falta de alojamiento para atletas, errores de transporte y otros fallos logísticos. El secretario general afirmó que el Comité está investigando las causas para garantizar que no se repitan.

La vigésima edición de los Juegos Asiáticos, la mayor competición deportiva del continente y que cuenta con un récord de más de 11.000 atletas de 45 países, arrancó el pasado sábado y finalizará el 4 de octubre. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

Alrededor de un centenar de tiendas de campaña se ha instalado durante la noche después de la manifestación que convocó a más de 20.000 personas

Última hora de la acampada en la Puerta del Sol y la protesta por la vivienda, en directo: “En este país gobiernan los buitres y este Gobierno progresista ya no tiene ningún sentido”

La reina Sofía conquista Nueva Orleans con sus estampados: blazer de flores por la mañana y pantalones barrocos por la tarde

La monarca mantiene su semana de actos culturales en Estados Unidos con el III Simposio America&Spain250 de Nueva Orleans

La reina Sofía conquista Nueva Orleans con sus estampados: blazer de flores por la mañana y pantalones barrocos por la tarde

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Sindicato de Inquilinas asegura que la acampada sigue adelante y exige que el decreto incluya contratos indefinidos: “La vivienda no puede ser un negocio”

La organización reclama que el decreto de vivienda previsto para el martes 29 incluya medidas que ayuden a paliar la crisis habitacional

El Sindicato de Inquilinas asegura que la acampada sigue adelante y exige que el decreto incluya contratos indefinidos: “La vivienda no puede ser un negocio”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

La Policía desaloja el asentamiento de migrantes junto a la desalinizadora de Ceuta: serán llevados cerca de la playa del Trampolín

El ‘chivatazo’ del “Pablo Escobar del Sáhara” que implicó al PAM en un caso de narcotráfico antes de ganar las elecciones de Marruecos

El escándalo de fraude electoral en Marruecos por el que el alcalde de Tánger se ha fugado a España: ya hay cinco detenidos

Unas 25.000 personas marchan en Madrid contra los desahucios tras el caso de Maricarmen: “Si no se aprueba este martes el decreto, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido”

Fue detenida por error tras una denuncia por intento de secuestro y la Justicia le niega una indemnización

ECONOMÍA

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

Los españoles quieren comprar vivienda, pero cada vez hay menos y son más caras: “No se agota la demanda, sino el stock disponible”

Alfonso Muñoz, experto en pensiones, sobre el cambio en la normativa para las prejubilaciones: “No se eliminan automáticamente los coeficientes reductores”

Mercadona y Chufi ganan el pleito de la horchata por el que un pequeño productor los llevó al Tribunal Supremo

DEPORTES

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Un tumor de 10 centímetros y un 1% de supervivencia: cuando “el jarabe de Daniela” demuestra que la investigación salva vidas

Inglaterra-España, en directo: Mikel Oyarzabal culmina la remontada de España en Wembley

España tira de orgullo en Wembley para estrenar las dos estrellas con victoria ante Inglaterra en un partido sufrido hasta el final

Carlos Alcaraz vence a Taylor Fritz en el super tie-break para devolver el empate al marcador de la Laver Cup e igualar el récord de Federer

Marcos Llorente, contrarreloj: el Atlético de Madrid corre para cerrar su renovación mientras FC Barcelona, Bayern y la Premier siguen de cerca su situación