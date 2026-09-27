Luna Rossa gana en Nápoles y se impone en la segunda regata preliminar

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Roma, 27 sep (EFE).- El equipo de vela italiano Luna Rossa se proclamó este domingo ganador de la segunda regata preliminar de la Copa del América en Nápoles después de imponerse a Emirates Team New Zealand en la final de disputada en aguas del golfo.

El equipo italiano, que también ganó la primera regata preliminar disputada en mayo en Cagliari, llegó a la última jornada como líder de la clasificación y confirmó su posición después de las dos últimas regatas de flota.

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Luna Rossa logró así el pase a la final, en la que se enfrentó al equipo neozelandés, segundo clasificado tras las pruebas disputadas durante el fin de semana.

En la final, el equipo italiano, con Peter Burling y Marco Gradoni como timoneles y Gianluigi Ugolini y Maria Giubilei como trimmers, se impuso a Emirates Team New Zealand y cerró con victoria un fin de semana en el que mostró regularidad y capacidad de reacción.

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Luna Rossa comenzó la competición el jueves con tres victorias en las regatas de entrenamiento. En la primera jornada oficial tuvo que remontar después de una segunda posición y un cuarto puesto, pero terminó el día al frente de la clasificación. El sábado volvió a mantenerse en los primeros puestos pese a las condiciones cambiantes del viento y a varios incidentes en la flota.

Uno de los momentos más destacados del fin de semana lo protagonizó el equipo francés La Roche-Posay, del que forman parte del que forman parte los españoles Diego Botín y Florian Trittel, que sufrió dos vuelcos durante las pruebas.

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A pesar de los problemas, el conjunto francés consiguió también varias buenas actuaciones y llegó a luchar por las primeras posiciones.

La segunda regata preliminar reunió en Nápoles a nueve embarcaciones AC40 y permitió a los equipos poner a prueba sus tripulaciones y estrategias en las aguas que acogerán la próxima Copa del América.

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La competición forma parte del camino de preparación para la Copa del América de 2027, aunque los resultados de las regatas preliminares no otorgan puntos para la competición principal.

La Copa del América de Nápoles, la 38ª edición de la competición, se disputará del 10 al 18 de julio de 2027. Será la primera vez que Italia sea sede de la prueba, que toma el relevo de Barcelona, donde se disputó la anterior edición. EFE

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