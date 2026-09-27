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Luisa Gavasa apoya en Conil a las actrices veteranas: "No puedes luchar contra el tiempo"

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Conil de la Frontera (Cádiz), 27 sep (EFE).- Luisa Gavasa, que este domingo recibe el Premio de Honor 2026 de Conil de Cine, ha reivindicado a las actrices veteranas y ha defendido la necesidad de asumir con naturalidad el paso de los años: "No puedes luchar contra el tiempo. El tiempo siempre te va a ganar", ha señalado a sus 75 años y cuando continúa trabajando en cine, televisión y teatro.

Gavasa, en una entrevista con EFE, considera que una de las principales transformaciones que ha vivido el sector desde que comenzó su carrera ha sido la incorporación de las mujeres a ámbitos que tradicionalmente estaban reservados a los hombres. "Tú no te imaginabas a una mujer llevando una cámara o siendo la directora de sonido", ha señalado.

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La actriz, que se inició en un momento en el que, según ha explicado, ser intérprete "no era lo más aplaudido", considera que el oficio se ha "dignificado" y que las mujeres han logrado una "incorporación plena" a una profesión en la que ahora desempeñan funciones de dirección, producción, cámara o sonido.

Gavasa ha vinculado esta evolución con su propia experiencia y ha defendido que también haya personajes para mujeres maduras: "Es bueno que no vayan solo a trabajar las chicas jóvenes que son todas tan guapas", ha comentado, antes de reivindicar referentes como María Galiana, Lola Herrera o Ángela Molina, a quienes considera sus "maestras".

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También ha cuestionado la presión estética que sufren las mujeres para aparentar una juventud que ya no tienen. "Los hombres pueden envejecer bien y están muy interesantes y las mujeres no pueden envejecer", ha afirmado, una diferencia que atribuye a una industria que todavía conserva una dirección "patriarcal" y "machista".

La intérprete ha defendido, frente a esa presión, asumir la edad y mostrarla sin complejos. "Yo no voy a tener ya más 50 años, ya los tuve", ha señalado. "Voy a vivir los que tengo, voy a proyectar esa imagen de mujer madura con mis arrugas, con mis canas".

El Premio de Honor de Conil de Cine supone para Gavasa también un reconocimiento que recibe con especial satisfacción por el lugar en el que se celebra. "Un Premio de Honor es un honor, y valga esa redundancia, pero es que es así", ha apuntado la actriz, que ha destacado las playas de Conil como "otro premio añadido" porque ama el mar.

Gavasa ha reivindicado además su compromiso con el cortometraje y con los cineastas que comienzan su trayectoria. Considera que los actores y actrices con una carrera consolidada tienen una "obligación moral" de ayudar a quienes empiezan porque detrás de muchos cortometrajes está "el germen del futuro".

Para la actriz, participar en este tipo de producciones supone además una forma de mantenerse conectada con las nuevas generaciones: "Para mí hacer cortos es un regalo, es un rejuvenecimiento". Y ha asegurado que le resulta indiferente la edad de los directores con los que trabaja: "Han elegido ese medio para contar, para expresarse y para realizarse. Y yo ahí estoy".

La intérprete ha rechazado también la idea de que el cine atraviese un periodo de falta de creatividad por el recurso a 'remakes', secuelas o revisiones de películas anteriores. "No estoy de acuerdo", ha respondido, antes de destacar la aparición de creadores y creadoras con nuevas propuestas y la apertura de campos y temas que anteriormente eran difíciles de abordar.

Gavasa, que ganó el Goya a la mejor actriz de reparto por "La novia", ha recordado que aquella película supuso para ella "abrir la puerta del cine", después de una trayectoria principalmente vinculada al teatro y la televisión. Sin embargo, ha insistido en que no mira hacia atrás a la hora de afrontar nuevos trabajos. "Cada personaje siempre es un reto", ha explicado.

Su criterio para aceptar un proyecto tampoco depende del formato. "Yo me decanto por el personaje". Cine, televisión o teatro le resultan igualmente atractivos si encuentra un papel que le permita afrontar un reto y continuar aprendiendo. "Yo lo que quiero es seguir aprendiendo hasta que me muera". EFE

fjs/av/jlm

(foto)

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