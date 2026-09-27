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Lucas Eguibar: "Estoy muy motivado y con ganas de que llegue el Mundial"

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Madrid, 27 sept (EFE).- El español Lucas Eguibar, campeón del mundo de boardercross de snowboard en 2021 y ganador de la Copa del Mundo seis años antes, declaró a EFE este domingo, antes de partir hacia Austria, donde completará una nueva concentración de pretemporada, que se encuentra "muy motivado" y "con ganas de afrontar el Mundial", que será su gran objetivo la próxima temporada.

Los Mundiales de freestyle (esquí acrobático) y snowboard se disputarán en la estación austriaca de Montafon (Vorarlberg) del 6 al 21 del próximo mes de marzo; y el boardercross masculino, en el que apuntará alto Eguibar -nacido hace 32 años en San Sebastián (Guipúzcoa)-, la penúltima prueba del calendario, se disputará el día 20.

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"Mañana nos vamos a Pitztal, en Austria", comentó 'Luki', asimismo doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017, en casa. "Antes, hemos estado en el Paso del Stelvio (Italia) volviendo a retomar contacto con la nieve. Y las sensaciones son muy buenas", añadió el campeón vasco, doble diploma olímpico -fue dos veces séptimo, al ganar las finales pequeñas de los Juegos de Sochi'14 (Rusia) y Pekín 2022-.

"Estoy muy motivado este año y con ganas de que llegue el Mundial, el próximo 20 de marzo. Físicamente estoy muy bien, porque no he parado casi, durante el verano. Después de superar las lesiones que tuve, me encuentro bien y muy ilusionado", explicó a Efe Eguibar, cuatro veces olímpico -fue abanderado español en los Juegos de PyeongChang'18 (Corea del Sur) y compitió también este año en los de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), en los que quedó eliminado en cuartos, eliminatoria en la que lo derribó, en un maniobra ilegal, el estadounidense Nathan Pare.

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"Estoy contento. Quiero ir a por todas y coger ritmo desde los primeros entrenamientos", comentó a Efe, antes de viajar a Piztal, en el Tirol austriaco, 'Luki', que cuenta cinco victorias -dos de ellas en la estación andaluza de Sierra Nevada (Granada)- y 18 podios en la Copa del Mundo.

En su primera concentración, en el Stelvio, el donostiarra coincidió en sus entrenamientos con otros 'riders' de alto nivel italianos y austriacos, entre ellos su gran amigo Alessandro Hämmerle, doble campeón olímpico, triple ganador de la Copa del Mundo y al que relegó al segundo puesto, hace cinco años, en el Mundial de Idre Fjäll (Suecia), donde el donostiarra ganó el oro intercontinental.

"Estoy muy animado con miras a esta temporada; y desde el principio quiero ir a por todas. En el Stelvio compartí entrenamientos con grandes deportistas; y eso haré de nuevo en Pitztal estos próximos días", declaró Eguibar este domingo, antes de partir hacia Austria. EFE

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