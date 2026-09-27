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Los ceutíes vuelven a salir a la calle para protestar por la gestión del Gobierno

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Ceuta, 27 sep (EFE).- Varios centenares de ceutíes han vuelto este domingo a salir a la calle para protestar por la gestión del Gobierno de la crisis migratoria tras la entrada de más de 80.000 personas a finales de julio y la presencia de más de 10.000 migrantes en asentamientos o en otros recursos.

"No es inmigración, es invasión" es uno de los lemas que se podía leer en la pancarta que portaban en la cabecera central de esta manifestación, que se ha junto al edificio de la Delegación del Gobierno, para dirigirse hacia la frontera del Tarajal.

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Cerca de un millar de personas, según los organizadores, han tomado parte en esta nueva movilización que se ha convocado a través de las redes sociales para reclamar una mayor atención por parte del Gobierno.

"Pedro Sánchez dimisión" o "¿Dónde está la ministra Montero?" han sido algunas de las consignas a lo largo de los más de cuatro kilómetros y medio de recorrido por los que se ha prolongado esta protesta.

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Los manifestantes han finalizado su recorrido con una sentada a las puertas de la frontera del Tarajal que separa la ciudad de Marruecos, justo donde a finales de julio accedieron más de 80.000 personas desde Marruecos. EFE

(Foto)

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