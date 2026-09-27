Lecuona se impone en la Superpole de Cremona y aplaza de nuevo el título de Bulega

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Redacción deportes, 27 sep (EFE).- El español Iker Lecuona (Ducati) se impuso de nuevo al italiano Nicolò Bulega en el circuito de Cremona (Italia) y aplazó, al vencer en la Superpole, la consecución del título mundial de Suberbike del transalpino.

El valenciano restó 3 puntos a su compañero de la escuadra oficial de Borgo Panigale, quien, en cualquier caso, esta tarde podría sentenciar el campeonato

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Bulega tiene 138 puntos sobre el español a falta de la prueba de esta tarde y de los dos grandes premios que restan para el final de la temporada, Portugal y España. Si sale de Cremona con 124 unidades de diferencia, Nicolò cerrará el título porque en cada uno se reparten 62.

Tercero fue esta mañana otro italiano, Alberto Surra (Ducati), quien por primera vez subió a un podio del campeonato.

Lecuona salió liderando la Superpole por delante de Bulega con Surra, tercero, y los hermanos británicos Lowes, Sam (Marc VDS) y Alex (Bimota), cuarto y quinto, respectivamente, en unos primeros compases que también vieron la caída del español Álvaro Bautista (Ducati) entre la curva 5 y 6.

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Iker y Nicolò no se reservaron nada por delante y tras pasarse y repasarse el español siguió en cabeza durante varios giros cuando el italiano Yari Montella (Ducati)llegaba a la cuarta plaza por detrás de su compatriota Surra

A dos vueltas para el final, Lecuona ya sumaba más de un segundo sobre su compañero en el equipo oficial Ducati, que, poco a poco, desechaba cualquier posibilidad de darle alcance y quedaba pendiente de la segunda carrera de esta tarde.

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Iker cruzó la meta por delante de Bulega, Surra, Montella, Sam Lowes y Alex Loews, sexto.

Con la victoria de este domingo, Lecuona logró su segunda carrera en Cremona. El sábado, el piloto español sumó un segundo éxito después de estrenarse el pasado 11 de julio en Donington Park (Inglaterra).

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Tras la prueba de esta pista situada en la Lombardía, quedarán las de Estoril (Portugal, 9-11 de octubre) y Jerez (España, 16-18 de octubre) para terminar la temporada. EFE