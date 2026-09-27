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La guatemalteca Aysha Solórzano anota tres goles en triunfo del Juárez FC sobre Tijuana

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Ciudad Juárez (México), 26 sep (EFE).- La guatemalteca Aysha Solórzano convirtió este sábado tres goles para encabezar la goleada del Juárez FC 5-1 sobre el Tijuana, en el torneo Apertura 2026 del fútbol femenino de México.

En la novena jornada del campeonato, Solórzano, con sus tres tantos; la francesa Aurelie Kaci y Blanca Solís anotaron por las ganadoras, en tanto la jamaicana Trudi Carter descontó por las visitantes.

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Kaci puso el 1-0 en el minuto 6 con un disparo de derecha a pase de la costarricense Melissa Herrera, después de lo cual empezó la gran demostración de Solórzano. En el minuto 15 se hizo de un rebote de la guardameta tras un remate de Herrera y metió el balón en la red de pierna derecha.

En el 35, la guatemalteca sacó provecho del buen rendimiento de la costarricense, quien le puso un servicio que Aysha transformó en el 3-0.

Tijuana descontó con un gol de Carter en el 46, después de lo cual las Bravas recuperaron el dominio con el tercer gol de Solórzano, al entrar por la banda izquierda y anotar de derecha.

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Un penalti de Blanca Solís completó la goleada que subió al Juárez al tercer lugar con siete victorias, dos derrotas y 21 puntos, misma cantidad de Tigres UANL y Monterrey que tienen un partido menos.

Un rato antes, las Tuzas de Pachuca golearon por 4-1 al Santos Laguna y el Atlas superó por 0-1 al Querétaro.

Pachuca se impuso con goles de la brasileña Aline Gomes, de Nina Nicosia, Charlyn Corral y Paola García. Por el Santos descontó Nayeli Díaz.

Atlas sumó tres puntos con un gol de último instante de Renata Tovar.

La fecha nueve empezó el viernes con el triunfo del Guadalajara, 0-1 sobre Cruz Azul, con gol de Denise Castro.

Este domingo, el Monterrey visitará al Puebla y San Luis al Tigres UANL y el domingo jugarán Atlante-Pumas UNAM y León-América. EFE

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